Um novo capítulo

A grande novidade da 33ª edição do Minas Trend, realizada pela segunda vez no BH Shopping, foi a presença do setor de vestuário masculino. Embora ainda tímida, com apenas cinco marcas, reforça a crescente visibilidade que a moda masculina vem conquistando. O próprio tema do evento “Olhe. Olhe de novo” se relaciona com a inclusão da moda masculina na feira, afinal, propõe uma nova visão sobre moda brasileira, seus protagonistas e consumidores.

Zak Divulgação



Dentre as peças expostas, camisas de linho de manga longa e curta e camisas polo foram os destaques. Já há um bom tempo, o linho recebe destaque na moda feminina e masculina, e, evidentemente, foi protagonista no evento também. As distintas tonalidades do material, entretanto, variam e surpreendem a cada coleção. Nesta, não foi diferente.



Onde o clássico

encontra o moderno

Fundada em 1969, a belo-horizontina Zak pavimenta, há mais de 50 anos, um terreno de muito sucesso. Presente no BH Shopping desde a inauguração do mall, a marca pôde estar em casa de uma nova maneira, na primeira edição com moda masculina do Minas Trend.



O investimento no mercado de atacado é uma novidade para a marca. Eles estrearam há dois anos nessa modalidade, produzindo ao todo quatro coleções. Bruno Gomide, CEO e diretor-criativo da empresa, conta que eles já têm cerca de 150 lojistas clientes espalhados pelo país, e estão muito felizes e com ótimas expectativas para os frutos desta, que foi a primeira participação da Zak em uma feira como o Minas Trend.



Em um amplo e imponente estande, a marca apresentou a coleção “Vértice”. Incorporando o clássico ao contemporâneo e adicionando toques de mais sofisticação a tendências globais, a Zak desenvolveu produtos que dialogam com o padrão da marca e suprem necessidades do homem moderno. “Essa coleção fala um pouco sobre este oásis urbano que a gente vive”, comenta Gomide.

Cleo Schanen Divulgação



Entre as novidades da marca, o linho em tons de pistache e goiaba se destaca pela qualidade do material, pela qual a marca já é reconhecida, e pelas cores modernas, descoladas e também elegantes. Outro material novidade da coleção é um tecido atoalhado usado na confecção de um dos modelos de camisa polo da marca. Bruno explica que o produto foi desenvolvido pensando em tendências internacionais e na comodidade do cliente, que pode sair da piscina ou do mar, vestir a peça e, além de se secar, usar uma camisa com muito estilo.



Divinópolis em peso

O município mineiro conhecido como um polo da moda foi representado por quatro das cinco marcas de moda masculinas presentes no Minas Trend, corroborando com a fama que carrega. A MX 72 é uma fábrica da cidade com mais de 50 anos, foca em camisas masculinas, e fabrica por mês cerca de 300 mil camisas sociais. Entre as diversas opções, as de linho ou de algodão com estampa xadrez são os destaques.



A V3 marca presença na feira e seu trabalho é com peças em malha, em especial as camisas polo, que são sucesso e apresentam uma enorme gama de cores. Outra marca da cidade é a San Loren. Em meio a variedade de produtos e estilos comercializados no estande, as peças em linho são protagonistas e figuram entre os itens mais procurados pelos clientes. A IS é especializada em camisas polo e levou para o Minas Trend uma grande variedade da peça tanto em diversidade de tecidos quanto de opções de cores.

Propostas para o verão

Heloisa Aline

O Minas Trend foi o canal para o reconhecimento da moda festa produzida não só em Belo Horizonte, mas em todo o estado. Nessa 33ª edição, o segmento continua representado particularmente pelas empresas de Uberlândia, que concentram seu trabalho em têxteis preciosos, bordados exclusivos e muito design. É de lá que vem Fabiana Milazzo, que construiu sua história dentro do salão de negócios e ganhou o mundo.

Depois de cinco anos de ausência, a marca retornou à feira com uma coleção que mescla as linhas festa e urbana, ambas amarradas pelas influências japonesas, seus volumes, origamis e formas orgânicas. Elas estão presentes tanto nos paetês rosados, que remetem às flores cerejeiras, quanto nos quimonos descontruídos e no alfabeto kangi, no qual palavras, como saudades, alegria, felicidade, são impressas nas superfícies das roupas.



Glória Morais também vem de Uberlândia com o tema “Orquidália: a alquimia de florescer”, que faz uma analogia ao processo de amadurecimento da flor e à trajetória e amadurecimento da própria marca. Pétalas de orquídeas adornam as roupas, inclusive os vestidos brancos de noivas. A linha couture envolve alfaiataria arquitetônica passando por barbados armados em decotes. Além do branco, a cartela privilegia o preto, marrom, pink, azul bebê, laranja e burgundy.



Entre as novidades da moda autoral, o destaque do Minas Trend fica com Cleo Schanem, uma jovem de 20 anos, que assina a marca homônima, e mostrou uma coleção compacta de 16 modelos intercambiáveis, com ênfase no preto e uma pontinha de branco. O clima meio punk/gótico, meio fetichista, meio noir é acentuado pelos adornos em metal, como piercings gigantes, cadeados, corações, moedas e spikes aplicados às peças.



A correntaria trançada pode vir acoplada a uma modelagem ou funcionar como bijoux. O que chama atenção é a qualidade do acabamento das roupas, a alfaiataria precisa, com assimetrias e ombreiras, além de uma pontual imersão na técnica da moulage. O exercício dos drapês em um jérsei especial também demonstra maturidade da estilista. “A coleção se chama “Perfectly imperfect” e foi inspirada no livro 'Eu disse não – uma história real de amor, abuso e superação', escrito a partir da experiência da minha mãe”, explica Cleo.

Pinkx Divulgação

Puro verão

A Sohoostyle, marca de Londrina que tem loja em Trancoso, trouxe um perfume de mar e de praia para o Minas Trend, abordando o tema Maré Alta. Na sua estreia, apresentou um trabalho que mescla resort e sunset, com quatro linhas distintas – Oceano, Bohoo, Cocar e Brigite – construídas no linho, na gaze de linho e no algodão.



Entre chemises, calças pijamas, vestidos com babados e tingimentos artesanais, o trabalho exibe as listras com bordados de caranguejos. Tem também as aplicações bordadas de cocares gigantes, inspirados nos índios Pataxós, que habitam o sul da Bahia, feitos dentro da própria fábrica. E richelieux em forma de peixes e cavalos-marinhos.

Pinkx Divulgação

Crianças com atitude

Wagner Penna

A libertação no mundo infantojuvenil das tonalidades azul ou rosa como referências obrigatórias para meninos e meninas, levou a moda feita para esse segmento a uma instigante expansão em criatividade e a uma explosão de possibilidades para se inspirar. Através das roupas, manifestam seus desejos e expressam suas preocupações com o futuro. Nos desfiles das coleções para o verão 2025-2026 a atitude dos pequenos ficou evidente com manifestação na passarela defendendo o meio ambiente.



Para a diretora- executiva da MTK, Taciana Teodoro, “o setor baby, kids e teen representa 17% da indústria têxtil e 20% o setor de moda do país, que cresce 7% ao ano, pois atende uma faixa grande que vai do zero aos 16 anos”. Toda essa vitalidade fez com que a presença das grifes infantojuvenis no Minas Trend quase dobrasse em suas três edições.



DIVERSIDADE

A marca Roana, que tem 45 anos de atuação, fica em Frutal (pontal do Triangulo Mineiro), de Leyla Bandeira e das filhas Ana Patricia e Ana Flávia, trouxe para o verão 2026 os elementos que a tornaram desejada: tecidos confortáveis e modelagem flexível que garantem total liberdade para as crianças. Outra marca com 40 anos de história é a Precoce, de Maria Tereza Gontijo, de Governador Valadares. Sua coleção valoriza a criatividade natural e trabalha com algumas estampas criadas pelas próprias crianças.



Vinda de Araújos (Centro-Oeste mineiro), o Grupo Digital trouxe as marcas Gabriela Aquarela, Pinkx e Digi (essa última só para meninos) e existe há 30 anos. Rivania Aquino, proprietária diz que a coleção traz cores pastel e solares, estilo casual primando pelo conforto e com detalhes artesanais

REFINAMENTO

A Bibe (moda até 4 anos) apresenta coleção em tecidos ‘premium’ e estampas feitas pelo studio da inglesa Liberty. Segundo a diretora-criativa, Ana Maria Nolasco, nesses 25 anos de existência, seus enxovais sempre foram sucesso. Outra marca do grupo, Tribo da Preservação, com olhar para a sustentabilidade, cria peças atemporais, monomatérias (mais fácil de reciclar) e desfilou com cartazes pró-natureza.



A Luluzinha aposta na delicadeza dos detalhes, com bordados richelieu, estampas fluidas e shapes românticos. A Hafsports que distribui marcas globais como Nike, Levi’s, Converse, Lacoste, Hurley, Abecrombie Kids e Huggies para o mundo infantojuvenil marcou presença. A paulista Cuma-Cuma chegou com uma das mais instigantes coleções da feira. Estampas com temas tropicais revelando uma brasilidade criativa única.