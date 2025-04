MSL troca CEO e ganha maior alcance agora na TV Alterosa

Com vasta experiência em gestão de alta performance e um histórico de transformações corporativas bem-sucedidas, Roberto Souto assume o comando como novo CEO do consórcio Mineira da Sorte Loteria (MSL), responsável pela distribuição de jogos como RASPADINHA e TREM DAS 11. Em um momento de reestruturação estratégica, ele chega com a missão de ampliar a presença da empresa no mercado nacional, diversificando o portfólio e fortalecendo a atuação do Grupo.



O consórcio MSL conta com o respaldo de dois dos maiores provedores globais de loteria, IGT e Scientific Games, que, juntos, detêm cerca de 80% do market share mundial e movimentam anualmente cerca de US$80 bilhões. Agora, sob nova liderança, a empresa busca expandir sua capilaridade e consolidar sua posição como referência no setor, destacando-se pelo alto padrão técnico dos produtos, segurança, compliance e valor de mercado.



Souto tem mais de 20 anos de experiência nas áreas comercial, marketing e operações, tendo passado por grandes empresas como Coca-Cola FEMSA, Vigor e Mondelez. Ele é especialista em segmentação de mercado, trade marketing, comportamento do consumidor e desenvolvimento de categorias. Sua formação inclui MBA em Administração pela Grenoble École de Management, especialização em Liderança Organizacional em Harvard e cursos em IMD, Chicago Booth e UCLA.



Desde janeiro, está à frente da MSL, com foco na formação de times de alta performance e expansão do negócio. "Estou assumindo a MSL com o desafio de elevar a organização para um próximo nível. Por isso, os próximos passos incluem o aprimoramento da equipe comercial, a criação de um portfólio mais robusto e a exploração de novos canais para alcançar nossos consumidores", afirma Souto.

Ele já liderou reestruturações estratégicas na Vigor e expandiu a distribuição da Mondelez de 300 mil para 1 milhão de pontos de venda no Brasil. Para enfrentar a concorrência dos jogos não regulamentados, aposta na credibilidade e regulamentação dos produtos. "Estamos trabalhando intensamente com nossa equipe e governanças para superar alguns desafios. Para expandirmos nossa capilaridade, precisamos reforçar nossa postura como empresa ética, que atua em conformidade com todos os trâmites legais e que é reconhecida pela WSL (World Lottery Association) como uma das poucas organizações a seguir as diretrizes do Jogo Responsável no mundo", explica Souto.



Ele substitui o italiano Roberto Quattrini e reconhece sua contribuição para a estruturação da operação. "Ele tem sido um grande parceiro neste processo. Foi graças ao seu trabalho que a operação foi estabelecida e ele mantém um excelente relacionamento com a LEMG", destaca Souto, ressantando a importância da relação de confiança no varejo mineiro. "Em Minas, é preciso fazer um trabalho inicial sólido para superar a desconfiança, que é característica do cliente local. A chave para o sucesso é investir na credibilidade e no relacionamento com os consumidores e parceiros", completa.



TV ALTEROSA

Com o crescimento da participação de mercado do produto TREM DAS 11 e visando ampliar a capilaridade e o alcance de público em Minas Gerais, o Grupo MSL, passa a transmitir o sorteio semanal do jogo na TV Alterosa, aos sábados, às 19h20.



Para proporcionar mais entretenimento, o programa terá aumento no tempo de exibição, agora com dez minutos e apresentação de Carina Pereira e Elton Novais, já conhecidos pelos apostadores e telespectadores. Na primeira transmissão, o valor da COMPLETINHA estava acumulado em R$1.150.000,00, além dos prêmios exclusivos para cada uma das 12 regiões do estado.



"Com mais de 20 milhões de telespectadores em Minas Gerais, presença em 854 cidades e cobertura de 98% do estado, a TV Alterosa está no coração dos mineiros. Essa mudança reforça nosso objetivo de expandir a presença e distribuição do produto em todas as regiões de Minas Gerais", afirma Felipe Abramides, Head de Marketing do Grupo MSL.



Seguindo o sucesso da RASPADINHA , que já premiou mais de 900 mil pessoas, o TREM DAS 11 reafirma o compromisso do Grupo MSL com a geração de recursos para programas sociais. Com 21% de seu faturamento líquido destinado à Loteria Mineira, parte desse valor será investido em projetos de geração de emprego e renda, além de apoiar a construção de creches, hospitais e outras entidades sociais.

Briefing

Agências de Propaganda de Minas Gerais (Sinapro-MG) realizou um encontro com ex-presidentes Sinapro-MG/Divulgação

PARABÉNS!

Em comemoração aos 45 anos, o Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais (Sinapro-MG) realizou um encontro com ex-presidentes na sede da entidade. Participaram Hamilton Gangana, Almir Sales, Helinho Faria, José Maria Vargas, Juliano Sales, Adolpho Resende e André Lacerda, além de membros da diretoria atual.

AGRADECIMENTOS

O atual presidente, Gustavo Garcia de Faria, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da criação do sindicato em 1979: "Reconheço a colaboração de cada ex-presidente nesses 45 anos. Honrar o legado de vocês é essencial, pois suas contribuições foram fundamentais para chegarmos até aqui".

MUDANÇA NA PBH

Duander Franco assumiu a chefia de gabinete do prefeito Álvaro Damião (União Brasil), substituindo Daniel Messias. Jornalista, Franco foi assessor de Damião na Câmara de Vereadores. Na nova função, ele focará seu trabalho também na comunicação da Prefeitura.

BEAUTYBOX

O Grupo Boticário unificou os programas de fidelidade de suas marcas, criando a plataforma Beautybox. Usuários do Clube Viva e do

Nosso Clube agora integram essa nova iniciativa, que já conta com mais de 25 milhões de consumidores.

VANTAGENS

O programa visa oferecer um ecossistema de vantagens exclusivas para todas as marcas do grupo, incluindo frete grátis, presentes de aniversário e convites para eventos. Segundo Natália Calixto, diretora de gestão de valor do consumidor, o objetivo é aumentar a recorrência nas vendas e a relevância das marcas no dia a dia dos clientes. A divulgação ocorre por campanhas publicitárias, ativações com influenciadores e ações de CRM. A proposta é integrar todas as marcas ao sistema até 2028.

SESC/SAÚDE

Neste domingo, das 9h às 14h, o Sistema Fecomércio MG, em parceria com o Sesc em Minas e o Senac em Minas, promove evento gratuito de saúde, bem-estar e lazer na Praça da Pampulha. O público vai desfrutar de atividades recreativas, massagens, palestras, auriculoterapia, ventosaterapia, aula de ritmos e muito mais. A atração principal será o show do grupo Fundo de Quintal.

ATRAÇÕES

O evento contará com cortejo do Bloco Quando Come Se Lambuza, palestra com o médico Drauzio Varella e diversas atividades gratuitas, como avaliação corporal, spinning, massagem rápida e lazer infantil. Para manter o público hidratado e animado, haverá distribuição de frutas, picolés e pipoca.