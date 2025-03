Personalidade inconfundível

A marca mineira Alphoria lança outono inverno 2025 intitulado ‘Timeless’, com um peso a mais: celebrar os 40 anos de fundação e seu DNA marcante. E para tornar a coleção ainda mais especial incorporou referências dos ícones que marcaram sua história, em uma releitura que conseguiu superar as peças originais.

Fundada pelo casal Edna e Evaldo Thibau em 1985, a marca nasceu a partir de um sonho da estilista Edna Thibau, e carrega em seu DNA a proposta inovadora que ela criou, a transformação da malha em uma matéria prima nobre para peças sofisticadas, usada em modelos feitos na técnica da moulage, da qual Edna é doutora. Sempre com uma proposta sexy sem vulgaridade, que está presente até hoje nas roupas Alphorria, porque a marca valoria o corpo feminino na mesma medida da elegância. Foi esse estilo único, inovador e com alta qualidade das suas modelagens que fez a Alphorria ser reconhecida mundialmente. As peças, independentemente de serem em malha, algodão tricoline, ou alfaiataria têm atributos como conforto, praticidade, elegância e feminilidade.



Sempre na vanguarda, a Alphorria foi uma das primeiras marcas a participar do Morumbi Fashion Week, com a coleção Verão, inspirada no Alto Xingu, em 1997. No inicio de suas carreiras, as tops, Marina Dias, Gisele Bündchen e Alessandra Ambrósio foram umas das principais modelos do desfile, fortalecendo o reconhecimento internacional da marca nas mídias especializadas.



Em 2003, na principal de semana de moda da América Latina, a São Paulo Fashion Week – SPFW, a Alphorria desfilou a coleção de inverno inspirada no filme “Cassino”. Entre 2003 e 2006, a marca participou de outras cinco edições do evento.



Por ser uma empresa familiar, a sucessão ocorre de forma muito natural, mesmo porque as filhas cresceram dentro da fábrica. Edna foi se afastando aos poucos e passando o bastão para a filha mais velha, Fernanda, comandou muito bem a empresa, por anos. No meio da pandemia, Fernanda passou o bastão para sua irmã mais nova Karla Thibau, que assumiu o comando. Mas verdade seja dita, Edna sempre passa os olhos nas coleções, afinal, que mãe abandona seu filho?



“Esta jornada de quatro décadas representa a transformação contínua de ideias, estilos e materiais em peças que não apenas vestem, mas contam histórias. A coleção ‘Timeless’ celebra a nossa essência, que transcende o tempo e as tendências, além de dar boas-vindas ao futuro, conceito que se alinha perfeitamente ao nosso aniversário de 40 anos”, conta Karla Thibau, filha mais nova de Edna que assumiu há alguns anos o comando da marca.



A coleção é permeada por alfaiataria, com silhuetas atualizadas e uma estética do universo corporativo, o estilo retrô com uma proposta contemporânea, e o esportivo, com peças feitas em tecidos tecnológicos (Tecno Memory e Touch), alfaiataria e em canelado power. As peças de destaque são o trench coat criado em bases diferenciadas e a calça Barrel, com uma modelagem nova. Os tecidos se completam com o cupro em versão croco, cetim de viscose de alto padrão, malha em opção mais statement e o tricoline. A cartela de cores inclui preto, areia, caramelo, marinho, tabaco e off, além de vinho, verde-esmeralda, verde pistache e rosa champagne.



“Para esta coleção, não poderíamos deixar de trazer criações que representam nossa trajetória, mas com uma estética fresh, que mistura o familiar com o novo. A ‘Timeless’ é um convite para a mulher Alphorria, que faz parte de toda a nossa trajetória, celebrar os 40 anos conosco e mergulhar nesta nova temporada”, finaliza Karla.