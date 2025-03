Elegância e ousadia

As passarelas da Semana de Moda Feminina de Paris mostraram uma moda diversificada. Muitas marcas famosas levaram peças com um estilo futurista, outras “viajaram” pela influencia das histórias teatrais e mostraram verdadeiras fantasias, mas outras tantas levaram elegância. Mas uma coisa elas tiveram em comum: muito couro e muita pele na coleção, usado de diversas formas. Destaque para a inovação no jeans de algumas delas.

Chanel

A Chanel apresentou sua coleção outono-inverno 25-26 brincando com proporções e camadas. O tweed foi a presença forte em termos de tecido, marca registrada na Chanel. Destaque para os acessórios, botões dourados, bolsas que lembravam colares de pérolas grandes, anéis de pérolas enormes ou grandes clutches. Mas o que deu o que falar no mundo todo, com comentário bem positivos, foram os colares com pérolas gigantes que, no desfile, foram apresentados sendo usados atravessados no corpo.

Dior

A coleção de Grazia Chiuri começou com algo elementar, pelo menos em termos de moda: a camisa branca, que ela associou a Gianfranco Ferré, que liderou a casa no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, e que foi uma grande influência na coleção. A peça se tornou um ponto de partida para a exploração de códigos de vestimenta históricos, em camadas sob espartilhos ou dramaticamente franzidos e alongados no punho, combinando com casacos de frock elizabetanos, colares de pérolas. O couro preto com detalhes em pele de falso arminho e agasalhos estilo parka desleixados impediram que a coleção parecesse uma fantasia.

Miu Miu

Na coleção da Miu Miu as peles voltaram com força em estolas penduradas sobre bolsas e golas. Os pulôveres foram usados em camadas, com zíperes diagonais, e os brincos dourados devem ser grandes. Camisetas justas de mangas compridas, calças coloridas trazendo uma sensação de workwear dos anos 60. Saias e vestidos em xadrez diagonal com mistura de cores. Peças com detalhes de pele e vestidos curtos superbrilhantes cheiravam aos anos 70.



Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière explicou sobre as raízes da coleção. A proposta era apresentá-la como se fosse uma série de personagens que alguém poderia encontrar em uma estação de trem. Capas de chuva, gabardinas de estilo empresarial, 'uniformes' futuristas que lembravam condutores ou atendentes. Casacos de pele brilhantes e vestidos com babados lembravam o que Ghesquière chamou de 'a emoção das viagens ferroviárias do século 19. Bolsas, sem surpresa: largas, penduradas no ombro, estojos para violino e chapéu, bolsas para cobertores e caixas de vaidade.



Valentino

Alessandro Michele trouxe o teatro para o prêt-à-porter da Valentino. Uma coleção sensualmente carregada do designer: bodysuits de renda desfeitos foram inseridos com sutiãs estreitos de cetim, vestidos estilo anos 1970 em tons contrastantes de vermelho e rosa, enquanto casacos de "pele" jogados tinham um glamour hedonista.

Balenciaga

Daemna apresentou sua última coleção. O catálogo de looks – que se movia entre trajes corporativos elegantes, roupas esportivas distorcidas (uma colaboração com a Puma em destaque) e roupas de noite desgrenhadas, com vestidos de renda e bolinhas levantados para revelar a perna – parecia uma revisitação dos maiores sucessos de Demna, embora aqui com novo rigor (ele falou sobre uma "busca da proporção áurea... uma reformulação dos padrões"). Destaque para as jaquetas puffer com capuz peludo, nas quais o acolchoamento foi habilmente retrabalhado para lembrar o formato de um espartilho ou corpete, e para a alfaiataria com vincos profundos e embutidos.



McQueen

Durante sua gestão na McQueen até agora, o designer irlandês Seán McGirr encontrou inspiração nas ruas de Londres. Esta é sua terceira coleção e ele disse após o desfile que estava pensando na "Londres vitoriana... particularmente Night Walks de Charles Dickens, evocando um dândi noturno, que anda pelas ruas até o amanhecer". Inflexões históricas vieram em golas levantadas com babados, capas e cinturas esculpidas, enquanto calçados alongados – lembrando o formato de um winklepicker – emprestaram uma estranheza à silhueta. A coleção foi pesada em enfeites, de mascaras faciais com joias a dezenas de adornos de superfície em jaquetas e vestidos de couro, ou o bordado dourado no sobretudo que encerrou o desfile.



Hermès

A Hermès preparou o cenário para uma coleção "determinada" de Nadège Vanhée, que em vez de temática descreveu o clima da coleção como "escultural, resiliente, sedutora". Seu elenco amplamente vestido de couro saiu pisando forte em botas de montaria e salto alto, as perfurações deste último também aparecendo como debrum de couro em vestidos esculpidos e mini shorts. O couro foi o foco em todo o trabalho – uma expressão do extraordinário comando da casa sobre o material – de sobretudos reversíveis envolventes a um riff despojado na jaqueta de motociclista e alfaiataria extremamente afiada, ou a linha sensual de um vestido de lã e couro canelado. Em seu movimento entre o cotidiano – embora reimaginado em estilo hiperluxuoso – e uma corrente pulsante de sensualidade. Em seu décimo ano, é uma visão que parece mais desejável do que nunca.



Issey Miyake

Erwin Wurm encenou sua última edição de 'Esculturas de Um Minuto' como pano de fundo para o desfile de outono-inverno 25-26 de Issey Miyake. A coleção em si foi intitulada '[N]either [N]or', estava enraizada na 'liberdade de usar roupas do seu próprio jeito e nas possibilidades emocionantes que ainda estão para ser descobertas dentro das peças'. As roupas tinham um espírito de brincadeira: estampas corriam ao longo de vestidos plissados ondulados, sacolas de papel infladas se tornavam tops coloridos de tiras, e novas malhas prensadas a quente inteligentes criavam silhuetas estruturadas, semelhantes a bonecas de papel.



Givenchy

Primeira coleção de Sarah Burton para a Givenchy começou com a descoberta de um estoque de peças de moldes escondidas atrás de uma parede na antiga maison da Givenchy, durante uma reforma recente. Elas datam de 1952, o ano da fundação. Para o ex-designer da Alexander McQueen elas desencadearam a exploração da feminilidade contemporânea. Havia alfaiataria precisa, esculpida estreita na cintura e larga no ombro (as bordas foram deixadas cruas como se para sugerir um ato de construção), sobretudos em formato de trapézio e camisas e jaquetas de couro espaçosas, enquanto o traje de noite mudou de casacos de ópera intrincadamente bordados amarrados com enormes laços no estilo obi para camadas de tule amarelo-limão, saias de balé largas e alfaiataria inspirada em smokings, cortadas na cintura ou viradas de trás para frente.



Chloé

Chemena Kamali continuou a aprimorar sua visão alegre e boêmia para Chloé. Havia uma sensação mais opulenta na coleção, uma proliferação de "peles" (como a maioria dos designers nesta temporada, era na verdade pele de carneiro com a ilusão de pele), seja como jaquetas, acabamentos ou estolas justas e patchwork, enquanto sobretudos tradicionais, bolsas de corrente femininas e calçados Mary Jane atingiram um clima semelhante. Kamali falou sobre um clima de descoberta de 'realismo e facilidade instintiva' em jeans flare e calças de couro, bem como o estilo eclético e jogado por cima. Ainda havia vestidos românticos com babados mil-folhas de tafetá e renda.



Schiaparelli

Daniel Roseberry trouxe pura elegância com uma coleção de alto glamour. A coleção intitulada Lone Star, extraiu de sua oferta de alta-costura em janeiro, bem como alfaiataria de Hollywood e tropos de faroeste de pistoleiros. Suas mulheres apareceram em veludos decadentes, peles volumosas e cetins brilhantes em silhuetas que brincavam com justaposições: vestidos de segunda pele felinos, ternos recatados e grandes dos anos 1940 e drama de cintura marcada com lantejoulas. O charme sulista veio em ondas de jeans de pernas arqueadas, franjas de couro, botas de cowboy e cintos baixos. n