TV Alterosa e SBT renovam parceria

A TV Alterosa renovou o contrato de afiliação com o SBT. O acordo abrange todas as quatro praças da emissora mineira: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Divinópolis e Varginha.



Daniel Abravanel, diretor de Rede do SBT, destaca a relevância de a parceria levar a emissora para toda Minas Gerais. “A gente fica muito contente com a renovação, o SBT agradece à TV Alterosa. Que a gente consiga estender para sempre esta nossa parceria, que já tem 36 anos”, diz.



Mario Neves, vice-presidente comercial do Estado de Minas, destaca a importância recíproca do acordo assinado na quinta-feira (6/3). “É muito importante para Minas Gerais contar com a cobertura do SBT e, da mesma forma, para o SBT ter uma emissora como a nossa, que alcança praticamente todo o estado.”



Atualmente, a TV Alterosa cobre 841 dos 853 municípios mineiros. A parceria com o canal da família Abravanel, iniciada em 1981, é fundamental para a expansão da presença dos dois grupos tanto no mercado quanto na cobertura territorial.



Hoje, a Alterosa é a maior rede de afiliadas do SBT no Brasil, exibindo programas jornalísticos que são referência em informação e credibilidade, caso do “Alterosa Agora”, “Alterosa Esporte” e “Alterosa Alerta”.



Novas contratações, como a do jornalista Eduardo Costa, fortalecem ainda mais o time de talentos da “TV que o mineiro vê”.



Além disso, o programa “Tá na Hora Minas”, no ar desde o ano passado, conquistou o público desde a estreia, batendo recordes de audiência e reafirmando o compromisso da emissora com o povo mineiro.

Mulher é muito mais no Power Spa do ItaúPower

"Mulher é muito... Mulher é mais... Mulher é poderosa". Com esse conceito, o ItaúPower Shopping realiza mais uma edição do consagrado Power Spa, evento exclusivo em homenagem ao mês da mulher. Conhecido como o "shopping da família" por sua tradição em eventos de engajamento social, o ItaúPower, em parceria com a TV Alterosa, busca retribuir o carinho e dedicação das mulheres.



O Power Spa já é uma tradição e sucesso garantido entre o público feminino do ItaúPower Shopping. A proposta é valorizar e empoderar mulheres reais, oferecendo momentos de cuidado e relaxamento. Criado originalmente para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, o evento cresceu e passou a integrar o calendário oficial do shopping, estendendo-se durante todo o mês da mulher.



Até 16 de março, o Power Spa oferece serviços de esmaltação, quick massage e spa dos pés no 2º piso do shopping. Para participar, basta apresentar um cupom de compras a partir de R$ 80 e escolher um desses "mimos especiais". O espaço funciona de segunda a sexta, das 13h às 21h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 14h às 20h.



No encerramento, em 17 de março, das 10h às 13h, haverá uma programação especial. Em parceria com o 18º Batalhão da PMMG, o shopping receberá mulheres em situação de vulnerabilidade de Contagem para que também desfrutem dos cuidados do Power Spa, numa ação de acolhimento e valorização da dignidade.



Além dos serviços de beleza e relaxamento, a programação inclui bate-papo com uma psicóloga sobre valorização feminina, coffee break e apresentação do Quarteto de Cordas da PMMG.



"O Power Spa é mais que beleza: trata de cuidado, atenção e valorização das mulheres. Celebramos mais um ano de sucesso com a TV Alterosa, proporcionando uma experiência valiosa para todas elas", avalia Renata Costa, gerente de marketing do ItaúPower Shopping.

Briefing

"A PUBLICIDADE

VALE A PENA!"

A conquista do Oscar pelo filme "Ainda Estou Aqui" teve um impacto significativo no

mercado publicitário e audiovisual brasileiro. Dirigido por Walter Salles, o filme venceu o

Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, certamente gerando mudanças no processo de branding e na construção e gestão de marcas. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o título já era bastante conhecido, o que representou uma vantagem.

ESTRATÉGIAS

A campanha de divulgação utilizou diversas técnicas, desde identidade visual, posicionamento na mente dos consumidores, medição do valor e força da marca (brand equity) até comunicação de sua essência. As milionárias campanhas "For Your Consideration" incluíram materiais e promoções exclusivas direcionados aos votantes da Academia. Além disso, houve presença em festivais internacionais, engajamento nas redes sociais e comunicação segmentada massificada.

CONTEÚDO

No entanto, esses esforços só resultariam em sucesso se o produto fosse tão bom quanto as campanhas. A narrativa emocional do filme criou um storytelling poderoso, utilizando depoimentos, making-ofs e entrevistas com o elenco para ampliar a conexão com o público. Esse impacto foi ainda potencializado

pelo momento de efervescência

política no Brasil e no mundo.

NOVOS CONCEITOS

A conquista do Oscar não só reafirmou a força do cinema brasileiro, mas também destacou e expandiu novos conceitos e ferramentas da publicidade. Parafraseando a inspiradora frase da atriz Fernanda Montenegro, pode-se concluir que "A publicidade vale a pena!"

APOTEOSE EM BH

Se havia alguma desconfiança, o carnaval mineiro de 2025 foi uma resposta definitiva de sucesso. A aprovação do público foi comprovada pela média de ocupação hoteleira em BH, que chegou a 87,5%, com pico de 90,2% no domingo. Ou seja, 16 pontos percentuais a mais que em 2024 (71,3%). Levantamento do Governo do Estado aponta que 13,2 milhões de foliões circularam por Minas, sendo seis milhões só em BH.

LIBERDADE E TRANQUILIDADE

Os turistas também optaram pelo "Carnaval da Tranquilidade" em cidades históricas e outros destinos no interior do estado. Cidades como Capitólio, Furnas e Caparaó Mineiro registraram 100% de ocupação hoteleira. Regiões como Mantiqueira de Minas, Santana dos Montes e Serra da Moeda alcançaram 90% de ocupação.Em 2024, foram 12 milhões de foliões no estado, sendo 5,5 milhões na capital.