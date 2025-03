Tesouros mineiros

Nada mais assertivo do que valorizar as belezas das riquezas naturais e a arte da nossa Minas Gerais. E foi exatamente isso que a Iorane fez na sua coleção outono-inverno 2025. Em vez de buscar inspiração mundo afora, o diretor-criativo e CEO da marca, Gustavo Rabello, e sua equipe mergulharam em nossas raízes e trouxeram o melhor como expressão de arte, moda e cultura contemporâneas.



“Vivemos a constante busca pelo novo. Viajamos o mundo para conhecer e descobrir algo diferente, fora do comum. Mas, quando olhamos para dentro, percebemos que a maior riqueza sempre esteve aqui. Nossas raízes são também o nosso alicerce. A natureza. A cidade. As pessoas. A prosa. E o jeito único de tratar tudo com preciosidade. Tradição e inovação caminham juntas para construir uma marca sofisticada inspirada nesse tesouro brasileiro: Minas Gerais”, diz Rabello.

A coleção traz três linhas: Barroco Mineiro, Animal Print e New Romantic. A Barroco Mineiro, como o nome diz, tem inspiração nos afrescos das igrejas barrocas. Os arabescos surgem em duas versões: clara e escura, em tons terrosos como o marrom e areia, realçadas por sutis toques de rosa e azul e arabescos dourados envolvendo as flores. A estampa é apresentada em saias, vestidos, calças, camisas, blusas, tops e conjuntos estilo pijamas.



Animal print é uma estampa perene. Não existe uma marca que não a tenha em suas araras em todas as coleções, principalmente no outono-inverno. As mulheres simplesmente amam! A inspiração da Iorane foram as onças presentes no Parque Estadual do Rio Doce e o padrão desses felinos vieram com tons de bege e marrom. Na coleção, ela se apresenta em peças fluidas, encorpadas e no tricô.



Inspirada nos relevos e curvas de Minas Gerais, a New Romantic traz muitos babados e drapeados em shapes clássicos em tecidos fluidos e transparências, aplicados em camadas para dar movimento e entremeados com rendas, dando um ar de romântico moderno.