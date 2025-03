60 anos animados

O empresário Odílio Braz Júnior, mais conhecido por Júnior, comemorou seus 60 anos do jeitinho que ele e sua mulher Vanilda gostam: com uma linda e animada festa com todos os seus amigos presentes. O local escolhido foi o Espaço Meet, que não poderia ser melhor por vários motivos: ótimo ar-condicionado e vários ambientes que permitem visão total da festa, mas também distanciamento do som alto e, assim, cada um pode escolher o lugar que prefere – mais distante do som para poder conversar, mais

perto para curtir a banda ou ao lado da pista para se esbaldar dançando. E foi exatamente isso que aconteceu: a pista ficou lotada a noite inteira e a festa só acabou alta madrugada. Marcus Howerton, norte-americano que se mudou para o Brasil no ano passado com a mulher, Adriana, estava admirado, sem entender como uma pessoa pode ter tantos amigos. Sinceramente, esta aí uma coisa que nenhum estrangeiro jamais entenderá. Isso é a beleza e uma particularidade só nossa. E vamos celebrar isso sempre!

Rio Open

O mais importante torneio de tênis do país foi um sucesso. Só não foi melhor por causa da antipatia demonstrada pela grande estrela internacional que veio, o número 2 do mundo, o alemão Zverev. Crianças gritavam seu nome, com bolas e bonés nas mão, aguardando um autógrafo, ou pelo menos um sorriso e aceno. O “bacanão da bala chita” nem virou para o lado. Como brasileiro não leva desaforo, ele foi vaiado no jogo da semifinal, que acabou perdendo, para alegria da torcida. Marcelo Melo e Rafael Matos arrasaram e conquistaram o título de duplas. O argentino Sebastian Baez conseguiu seu bicampeonato na individual.

Aniversário Surpresa

Enquanto Adriana Vasconcelos e o marido Eloi desfrutavam de merecidas férias em Fort Lauderdale, os filhos programavam aqui uma festa de aniversário surpresa para o paizão. Deu tudo certo. O almoço foi no Clube Campestre para os amigos mais chegados. Tarde descontraída, com boa música e emtorno da família e dos netinhos, paixão maior do aniversariante.

hOMENAGEM

Com a disposição e o bom humor de sempre, Priscila Freire recebeu a medalha do Mérito Museológico, conferido pela seção regional do Conselho Nacional de Museologia. A cerimônia foi no auditório do Museu Abílio Barreto, com direito e exibição de vídeos e fotos sobre a vida da homenageada.

Em Dubai

Pela primeira vez, a Zegna apresentará sua coleção de verão 2026 fora do calendário tradicional da Milan Fashion Week, escolhendo Dubai como palco para seu desfile, que será em 11 de junho. A marca levará a excelência do “made in Italy” a um dos mercados de luxo mais vibrantes e influentes do mundo, reforçando seu compromisso contínuo com a maestria italiana, a inovação e a expansão global.

Minas Trend 2025

A 33ª edição do Minas Trend, marcada para os dias 8, 9 e 10 de abril, no BH Shopping, terá como tema “Olhe. Olhe de novo.”, e convida o público a explorar novas perspectivas do setor, promovendo conexões estratégicas, inovação e o diálogo entre tendências e mercado. O evento apresentará a coleção primavera-verão, com 134 estandes distribuídos entre os segmentos de bolsas e calçados, joias e bijuterias, vestuário feminino, lingerie, moda praia e sleepwear, além do Minas Trend Kids, dedicado à moda infantil. A grande novidade deste ano é a inclusão do segmento masculino, marcando uma evolução do evento.

Merecido descanso



Depois de três anos lutando com um grave problema na coluna, várias cirurgias, internações, fisioterapias e muita dor, Georges Perona – ainda em recuperação, mas em ótima fase e na reta final – conseguiu fazer sua primeira viagem. Foi passar o carnaval com a mulher Tânia Salles, em sua casa em Escarpas do Lago. O próximo passo, que já está sendo programado, é a tradicional viagem a Paris, sua terra natal, que já parece viável.

Por aí...

Assim como as escolas de samba, os bloquinhos assumiram suas sambistas sem retoques. A maioria deles terá alas exclusivas com fantasias em tamanho plus size. As foliãs exibem suas medidas com decotes, aberturas, brilhos e a coragem que o Rei Momo libera nesses dias. Essa onda é enorme, bastando citar que estão entre as fantasias mais vendidas pelo Shopee.

O carnaval à brasileira terá, nesse domingo, a disputa nada desprezível com o Oscar – pelo menos na TV. A ansiedade pela vitória do filme “Ainda Estou Aqui” em qualquer uma das três categorias indicadas se mistura com a batida do samba. Resumo: pés no batuque, um olho em Hollywood e o outro na Sapucaí.

Romantismo virtual: pesquisa do Tinder mostra que seus usuários acreditam no encontro da cara metade durante o carnaval. No ano passado, as insistentes tentativas de retorno tiveram seu auge cinco dias após Momo. Quase 300 milhões de contatos. Pena que a maioria descobriu, em plena quaresma, que apenas se enroscou nas serpentinas – de papel.

O lançamento do vídeo sobre o testamento de Chica da Silva, no Tribunal de Justiça (onde o documento está arquivado), revelou a importância do Mosteiro de Macaúbas (de Santa Luzia) na sua vida. Além das suas filhas terem estudado lá, o próprio testamento foi lavrado no local que, inclusive, recebeu uma ala inteira construída por ela. O mais importante, porém, é que o documentário tenta mostrar uma nova imagem da diamantinense alforriada que conquistou o amor de João Fernandes – o mais rico português do século 18.

Em semana de movimento seletivo nas confecções e lojas, o lançamento da V.Condotti foi um sucesso. Realizado na Casadorada, teve parceria das joias de Cibele Andrade, que celebra 30 anos da joalheria. O resultado foi um agradável e lindo encontro de moda e arte. Uma noite temática, inspirada nos jogos de xadrez.

Depois do sucesso da exposição do artista Sergio Moreira em Londres, seus trabalhos seguiram para Bruxelas, onde estão expostos no Viewing Room até 20 de abril. Foram levados pelo galerista Ricardo Fernandes, curador da expô que, inclusive, tem apoio da Embaixada do Brasil na Bélgica.

Ponto final: a peça mais cobiçada nesse carnaval é a bolsinha tipo “doleira”, para camuflar o celular sob a roupa. O truque é também colocar por cima dela uma pochete e dificultar a vida dos ladrões, principalmente no golpe de aproximação de maquininha. No mais, só alegria, folia e fantasia.