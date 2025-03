Carnaval para grandes e pequenos negócios

"Ei, você aí... Me dá um dinheiro aí!" Esse é o ritmo de muitos foliões que vão passar o carnaval correndo atrás de dinheiro para melhorar o orçamento. O carnaval nunca foi uma festa exclusiva das grandes marcas, que investem fortunas nos desfiles de escolas de samba do Rio/São Paulo ou nos tradicionais circuitos nordestinos. Há espaço também para médias, pequenas e micro marcas aproveitarem o momento, muitas vezes, pegando carona nos altos investimentos das grandes marcas.



O carnaval é uma grande vitrine para marcas se fortalecerem com engajamento direto com seus consumidores. Em 2025, a celebração deve movimentar no país R$ 12,03 bilhões, um aumento de 2,1% em relação ao ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Empresas que investem no carnaval ganham visibilidade e um canal direto de diálogo com o público, seja nas ruas ou nas redes sociais. Em 2022, mais de 80 marcas investiram no carnaval, aproveitando uma audiência de 33% dos brasileiros na cobertura dos desfiles, sendo os cinco setores que mais investiram administração pública, turismo, comércio, serviços e mídia.



Em Belo Horizonte, a Ambev, maior fabricante de cervejas do Brasil, está desembolsando R$ 5,9 milhões para ativar até quatro marcas. A CDL-BH, entidade que representa o setor de comércio e serviços da capital mineira, está investindo R$ 500 mil para ativar uma marca. Já o governo do estado, por meio da Cemig, está investindo cerca de R$ 11 milhões para o carnaval em Minas Gerais.



Mas se o carnaval é oportunidade de ouro para grandes marcas, não deixa de ser também para os pequenos e micros investidores. A expectativa é que a folia em BH atraia cerca de seis milhões na capital e ao menos mais sete milhões em outros municípios e cidades do interior. Só em BH, o faturamento deve ser de aproximadamente R$ 1 bilhão na economia local. E com tanta gente e dinheiro circulando, dá para engrossar o orçamento com ações paralelas às grandes campanhas. Entre as opções mais promissoras, está o mercado alternativo de roupas, acessórios e fantasias artesanais. Pequenos negócios que produzem trajes personalizados ou acessórios carnavalescos têm um nicho em constante ascensão. A personalização é a chave para se destacar.



Imbatível mesmo, no entanto, é o setor de comida e bebida. Além dos tradicionais pontos de vendas dos patrocinadores, mais de 14 mil ambulantes estão trabalhando nas ruas. Esse número, porém, pode quase dobrar com os não credenciados, que aproveitam a folia para ganhar algum. Está cada vez mais comum, por exemplo, garagens que se transformam em micro pontos de vendas. E, segundo a Belotur, só os ambulantes cadastrados devem faturar, em média, R$ 7 mil, girando mais R$ 98 milhões no período.



Pequenos restaurantes e lanchonetes podem atrair clientes oferecendo pratos temáticos ou promoções especiais para os dias de festa. Além disso, food trucks podem se posicionar em locais estratégicos, atendendo aos foliões que precisam de uma pausa para recarregar as energias, ou para quem gosta apenas de comer fora por um preço mais em conta.



Também dá para ganhar com quem não está disposto a enfrentar multidões. Pesquisa inédita da MindMiners indica que 58% dos brasileiros afirmam não ter costume de acompanhar o carnaval. Desses, 70% preferem ficar em casa descansando. Pequenos vendedores podem oferecer pacotes de petiscos e bebidas. No quesito bebidas no sofá, a maioria afirma que a água será a principal escolha, mas o carnaval ainda pede algo a mais para alguns brasileiros: 27% vão consumir bebidas fermentadas, como cerveja e vinho, e 16% destilados, como vodca e uísque.

ATRIUM DA LIBERDADE

Para quem não abre mão de curtir o carnaval de rua sem encarar tumultos, uma boa opção para quem estiver na região central da capital é o Atrium da Liberdade. Patrocinado pelo terceiro ano consecutivo pela Gasmig, o espaço é um "oásis" que oferece conforto e bem-estar aos foliões. Foi criado para oferecer momentos de descanso e recuperação.



Instalado na Praça da Liberdade, a estrutura realizada pela Pulsar Brasil conta com áreas de descanso e hidratação, equipadas com duchas refrescantes, distribuição de água e mobiliário confortável. A Copasa também estará presente, garantindo apoio na distribuição de água e no funcionamento do chuveirão. A programação diária acontece entre 11h e 16h, com maquiagem carnavalesca, oficina de adereços, massoterapia e customização de abadás. O local contará com área kids e espaço de relaxamento com redes de descanso, DJs residentes e música ambiente. A diversão ficará ainda maior com a Kombi-Cabine DJ e o chuveirão.



Enfim, além de ser um ponto estratégico para recarregar as energias, o Atrium da Liberdade impulsiona a economia criativa e valoriza a cultura mineira, conectando artistas, produtores e empreendedores com um público engajado.

Briefing

AINDA ESTOU AQUI

Entre as atrações do carnaval de Belo Horizonte, uma chama mais a atenção pela expectativa nacional na premiação do Oscar, que acontece na madrugada desta segunda-feira, nos Estados Unidos. Inspirado no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, o Coletivo Alvorada criou o bloco “Ainda Estamos Aqui” em homenagem ao longa e Fernanda Torres, atriz indicada ao Oscar 2025.

ORGULHO NACIONAL

O bloco sai neste domingo, concentrando-se no Bar Oratório, no Bairro Santa Efigênia. E, depois do cortejo carnavalesco, à noite, foliões e cinéfilos se reúnem novamente a partir das 20h, no mesmo local (Av. Brasil, 161, Santa Efigênia), para acompanhar a transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar. O longa concorre em três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e melhor

atriz, com Fernanda Torres.

OPORTUNIDADE

Outras marcas também aproveitam o clima de “Copa do Mundo” que o Oscar criou para os brasileiros e tentam rentabilizar em cima da premiação, com ações de engajamento com o público. O Tinder criou a promoção chamada

de watch party, exclusivamente para pessoas chamadas Fernanda e Oscar. A campanha convida nas redes sociais da marca “Fernandas” e “Oscares” para a festa, em uma área exclusiva do Bar Alto, em São Paulo.

LIVE

O Nubank, por sua vez, anunciou o “NuAwards”, uma live comentada do Oscar, que terá apresentação de Isabela Boscov, jornalista e crítica de cinema; Michel Arouca, fundador do site Série Maníacos; e o ator Pedro Ottoni. Em parceria com a Warner Bros. Discovery, detentora dos direitos da transmissão da premiação para TV por assinatura e streaming no Brasil, a live será transmitida nos canais de YouTube Nubank, TNT, Isabela Boscov, Série Maníacos e no TikTok do Nubank e da Max.

SBT FOLIA/ KWAI

Os telespectadores do SBT/Alterosa ganharam a opção de acompanhar pela rede social Kwai a exibição do SBT Folia 2025 no aplicativo de vídeos curtos. A emissora faz transmissão simultânea de programas ao vivo e a cobertura dos bastidores do carnaval tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. No ano passado, SBT e Kwai se tornaram parceiras para exibir os melhores momentos do Prêmio Kwai 2024, com destaque no “Fofocalizando” e até na novela “A Caverna Encantada”.