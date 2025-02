Brazil84 mostra criatividade em campanhas distintas

Dois trabalhos da agência Brazil84 Comunicação – que faz questão de ressaltar sua mineiridade na forma de se relacionar com seus clientes – chamam a atenção e reafirmam sua especialização em contas privadas e públicas. Para o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, a Brazil84 desenvolveu a campanha "Fazendo a conta", que realizará sua XV Convenção de Contabilidade de Minas Gerais de 4 a 6 de junho. Antes, ajudou a posicionar Minas Gerais como importante polo econômico do país na campanha do programa Invest Minas, em busca de mais investimentos para a economia mineira.



Com o slogan "Fazendo a conta de um futuro com inovação e sustentabilidade", a identidade visual da campanha não só carrega modernidade, mas também um profundo significado alinhado às transformações que moldam o mundo dos negócios e da contabilidade. Para o diretor de planejamento e sócio da agência, Fabrício Menezes, o termo "fazendo a conta" cria uma conexão direta entre a convenção e o dia a dia dos profissionais da área, "destacando sua importância na construção de um futuro mais inovador, sustentável e próspero".



Para Mari Pina, diretora de atendimento, as palavras inovação e sustentabilidade reforçam o compromisso de alinhar avanços tecnológicos com responsabilidade ambiental e econômica, "promovendo discussões que colocam a contabilidade no centro de uma agenda global de desenvolvimento".



As cores da campanha também foram escolhidas para refletir inovação e tecnologia, segundo Isabela Laís, diretora de arte. "Combinamos tons de azul – símbolo de inovação e tecnologia – com verde limão, que traduz sustentabilidade e vitalidade necessárias para o futuro. Essas tonalidades fluem entre degradês orgânicos e formas dinâmicas, representando movimento, adaptação e transformação. E, para arrematar, o anel que envolve o selo faz alusão direta ao universo contábil, enquanto a fluidez do design destaca a importância da mobilidade e da imersão constante nesse campo profissional em evolução", explica.



Levantando voo

Em outra frente, a agência colaborou para fortalecer a imagem do estado como um dos grandes polos econômicos do país. Com o objetivo de posicionar Minas Gerais como um destino estratégico e atrair novos investimentos, a Brazil84 criou uma campanha inovadora para o programa Invest Minas, do Governo do Estado de Minas Gerais, veiculada nos principais aeroportos do Brasil, impactando 1,4 milhão de passageiros.



A campanha teve como propósito chamar a atenção de investidores globais – inclusive durante a reunião do G20 no Rio de Janeiro – e expandir empresas já estabelecidas em Minas. Veiculada entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, meses estratégicos para investimentos e maior mobilidade de empresários, as peças foram direcionadas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, estrategicamente programadas para atingir o público que chegaria ao Brasil para o evento do G20, aproveitando o grande fluxo de investidores e líderes globais. Com foco nacional, a campanha teve ênfase nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, além de Belo Horizonte e Uberlândia. A mídia Out of Home (OOH), com inserções em painéis digitais nos aeroportos selecionados, foi a mais utilizada para direcionar melhor o público-alvo.



Orgulho Nacional

Fundada em 2015, a agência vem conquistando reconhecimento por seu trabalho. Na XI Edição do Prêmio Lusófonos da Criatividade, a Brazil84 ganhou Ouro na categoria Design/Branding com uma campanha para a Prefeitura de Pirapora, no Festival de Criatividade, em Lisboa, Portugal.



Com o slogan "Pirado por Pirapora", a campanha destacou a cultura como essência da cidade no Norte de Minas Gerais, criando uma identidade visual atemporal para a comunidade de Pirapora.



"Esse prêmio não é apenas um reconhecimento da nossa criatividade, mas também um tributo à beleza e à diversidade da cultura do Norte do estado. Estamos imensamente gratos por essa conquista e comprometidos em continuar a elevar o nosso padrão de excelência criativa. Agradecemos imensamente aos jurados por esta honra e por proporcionarem um espaço para destacarmos o talento e a inovação em toda a nossa comunidade publicitária. Expressamos também nossa gratidão à Prefeitura de Pirapora, por confiar em nosso trabalho e por nos conceder a oportunidade de realizar este grande projeto", exaltou a empresa em suas redes sociais.

Briefing

FOLIA CRESCENTE

A mais recente pesquisa da CDBL/BH sobre o carnaval em Belo Horizonte anima os comerciantes. A projeção apresentada pelo presidente da entidade, Marcelo de Souza Silva (foto), estima aumento de 42% no gasto médio de R$ 90 em variados produtos, movimentando

cerca de R$ 1 bilhão.

PREPARAÇÃO

Segundo Marcelo de Souza Silva, o crescimento se deve ao trabalho de conscientização realizado com os empresários do setor. "A capital mineira é um dos principais destinos do país nesta época. Temos realizado um trabalho ao longo de todo o ano com os empresários do comércio e serviços para que seja um período positivo para todos".

CONSUMO

Os produtos mais consumidos serão roupas (29,3%), bebidas não alcoólicas (26,5%), bebidas alcoólicas (24,9%), adereços (19,9%), lanches (19,3%) e fantasias (9,9%). E seis em cada 10 empresários entrevistados (59,2%) estão otimistas, projetando um crescimento de 19% em relação a 2024.

REDE HOTELEIRA

A pesquisa reafirma a previsão de seis milhões de pessoas no carnaval de BH e 12 milhões em todo o estado. O setor hoteleiro é um dos mais aquecidos e espera crescer 30% em 2025. O gasto médio com estadia será em torno de R$ 500 (R$2 mil em quatro dias). A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Minas Gerais (Abih/MG) espera 100% de ocupação e informa que a capital já estaria com 90% nas regiões centrais e 60% das vagas em áreas como a Pampulha já comprometidas.

GERDAU NAS REDES

A Gerdau comemora um marco expressivo em sua trajetória digital ao ultrapassar a marca consolidada de três milhões de seguidores em suas redes sociais, tornando-se a indústria de aço mais seguida do Brasil e líder mundial em número de seguidores. O número reflete o crescimento do engajamento contínuo da companhia e reforça a presença da marca no ambiente on-line.