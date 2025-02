Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem viaja muito sabe o quanto a praticidade se torna essencial na hora de escolher o que levar na mala. Para quem quer ficar estiloso e ainda economizar espaço na bagagem, a Urban Performance aposta em roupas que unem tecnologia, conforto e sofisticação. As peças são ideais para homens que estão sempre em movimento.



A marca, que faz parte do grupo Aramis, traz um conceito inovador: combinação entre tecidos esportivos e de alfaiataria. O objetivo é atender o homem de negócios contemporâneo, que precisa de versatilidade para transitar entre o trabalho, os compromissos sociais e os momentos de lazer, sem abrir mão do estilo.



Fácil de transportar

A última coleção da Urban Performance, que traduz o conceito de “Airplane Mode”, foi criada para acompanhar executivos e empreendedores que vivem na ponte aérea. “Nosso foco é criar peças que ofereçam praticidade e conforto sem comprometer a elegância”, explica o gerente de produto da Aramis Inc e responsável pelas coleções da marca, Luiz Monteiro.



Pensando na rotina intensa desses profissionais, a Urban Performance desenvolveu peças leves, compactas e fáceis de transportar, que dispensam o uso do ferro de passar. A tecnologia faz com que não haja necessidade de uma fonte de calor para desamassar as roupas.



Além disso, os tecidos tecnologicamente avançados garantem proteção UV, têm propriedades antimicrobianas que evitam odores e são feitos materiais mais leves, que garantem menor sensação de calor e secagem rápida. “Muitas das nossas roupas podem ser usadas mais de uma vez antes da lavagem, o que também contribui para a sustentabilidade”, acrescenta Monteiro.



Várias combinações

Durante as viagens, ter peças versáteis é um grande diferencial. A Urban Performance oferece uma paleta de cores sóbrias e designs atemporais, permitindo que as roupas de diferentes coleções se combinem facilmente. Isso significa que, com poucos itens na mala, é possível criar várias composições.



Camisas polo e calças modelo Chino, feitas com tecidos tecnologicamente avançados e confortáveis, garantem conforto e elegância, seja para um jantar sofisticado, seja para um passeio mais descontraído.

Já a linha Easy Tech, composta por paletós, jaquetas e calças, destaca-se por sua construção inovadora. Esses itens podem ser dobrados e armazenados de forma compacta – ocupando menos espaço que uma necessaire – desamassando rapidamente quando pendurados. “Queremos oferecer soluções reais para o dia a dia do homem moderno”, reforça Monteiro.



Tecnologia aliada

Outro diferencial da marca é a utilização de tecidos, como o Recovery Tech, que transforma o calor do corpo em raios infravermelhos longos, estimulando a circulação sanguínea e auxiliando na recuperação muscular. “É uma tecnologia que vai além da moda, trazendo benefícios para a saúde e bem-estar”, explica o especialista.



Já a linha Pima Performance aposta no algodão peruano de alta qualidade, tratado com proteção UV e acabamento antiodor. Esse material aliado à tecnologia oferece um toque sedoso e durabilidade superior para as peças, como t-shirts, camisetas e polos.



Para os dias mais quentes, a marca desenvolveu a tecnologia Malha Tech, com tecidos que proporcionam um toque gelado e alta respirabilidade. Assim, aumenta o conforto, sem perder o estilo. Já o acabamento Seamless, sem costuras aparentes, garante maior conforto para quem tem pele sensível.



Sustentabilidade e inovação

A Urban Performance também se preocupa com o impacto ambiental. “Trabalhamos constantemente para reduzir nosso impacto e criar peças que sejam duráveis e sustentáveis”, enfatiza Monteiro. A marca utiliza poliamida biodegradável sempre que possível e conta com certificações que garantem a transparência e responsabilidade em seu processo produtivo.



A empresa faz parte de iniciativas como o Pacto Global da ONU e busca constantemente soluções sustentáveis para a moda masculina. “Nosso compromisso é criar um futuro mais responsável para a indústria da moda, sem abrir mão da qualidade e do estilo”, finaliza.



Assim, seja para uma viagem de negócios ou para um período de descanso, as peças da Urban Performance se apresentam como a escolha ideal para o homem que busca unir sofisticação, conforto e funcionalidade no dia a dia.