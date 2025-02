Seria uma sessão de fotos como tantas outras no estúdio de Gustavo Marx se não fosse o cast reunido para a ocasião. As “modelos” eram todas 60 +, mulheres moradoras do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, participantes do projeto Seu Vizinho e do grupo Vizinhas das C’antigas.



Elas foram as estrelas do calendário “Velho é chique”, lançado no último fim de semana pela Avo(sidade), na loja Nosotros, no Mercado Novo, em um dia especial marcado por cantoria e danças das envolvidas no projeto. A ação tem o objetivo de ajudar essa turma animada a empreender uma viagem para uma praia da Bahia, engrossando a “vaquinha” criada com essa finalidade. Algumas delas nunca viram o mar e terão oportunidade de andar de avião pela primeira vez.



Amélia, Antônia, Donana, Ducarmo, Geni, Geralda, Maria do Carmo, Marta, Merinda e Natalina viveram uma experiência inédita. Foram produzidas por especialistas no assunto, que entraram de cabeça e coração na ideia com a missão de transformá-las em verdadeiras musas da longevidade. O time de voluntários, composto pelo fotógrafo Gustavo Marx, o stylist Rodolfo Oliveira e o maquiador Luiz Bicalho, não poupou esforços para que elas se sentissem assim.



Vestidas pelas marcas M. Rodarte, Nammos, Garimpo 101, Imanto e LN (acervo) e adornadas com bijouxs de Carlos Penna e Nega Lora, elas viveram um “dia de princesas”, segundo Geralda das Graças Mendes Carlos, de 74 anos. “Nem em sonho imaginava que poderia estar em um estúdio chique, com aquelas roupas chiques, maquiada, fazendo fotos, aprendendo e socializando com pessoas”, diz, destacando a atenção que receberam da equipe. “Eles faltaram nos carregar no colo”, garante.



O designer gráfico Luiz Lobo embalou o conteúdo com seu talento e o resultado dessa campanha do bem está nas páginas do calendário, no qual cada idosa tem um mês inteiro para reinar, de janeiro a outubro (as irmãs Geralda e Merinda aparecem juntas em novembro e dezembro).



Quem orquestrou o encontro foi a jornalista e ativista da longevidade Natália Dornellas que, desde 2019, tem olhos abertos e ouvidos afinados para tudo que se relaciona com a questão do envelhecimento. A história teve início quando ela começou a cuidar do pai e se viu, cara a cara, com as emoções e problemas relacionados com a velhice. Daí para a frente, empreendeu uma imersão nesse universo, entre estudos e pesquisas constantes e, no momento, dedica-se a um curso de gerontologia.



O que era uma situação particular se ampliou, ganhou braços e pernas e resultou na fundação da Avo(sidade), em 2022, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que mantém ações contínuas voltadas ao letramento e à valorização dos idosos através das redes sociais.



Ajuda

Natália viu a notícia sobre a viagem das Vizinhas das C’antigas no portal de um site e, como boa jornalista, foi investigar. Conheceu as mulheres pessoalmente, encantou-se e ficou pensando como poderia ajudá-las a viver a experiência “praia” com plenitude. Para isso, recorreu à moda – terreno que conhece bem por ter atuado na área fashion durante muito tempo – e acionou a rede de apoio, que concretizou o projeto.



Se o ensaio foi permeado pelo clima amoroso, o resultado surpreendeu as participantes, quando viram suas imagens impressas no papel, um verdadeiro banho de autoestima. Caso de Maria Natalina de Souza, de 83 anos, dona de um bom humor especial, conhecido por todos na Vila Moreira, uma das oito vilas do Aglomerado da Serra.



Animada, ela participa de várias atividades do grupo e sempre prepara uma quitanda gostosa para levar nas reuniões: pode ser um biscoito de polvilho frito ou um pastel de queijo caprichado. “Eu me achei bonita demais no calendário. Imagina uma favelada da roça sair em um negócio desse”, comemora. “Ela está se achando”, complementa o filho Edemir de Souza, com quem mora.



Origem

O grupo Vizinhas das C’antigas existe desde 2017 em parceria com o Ponto de Cultura Associação Seu Vizinho. Todas são mulheres 60+, mas a pluralidade é enorme. Unidas, elas já realizaram alguns sonhos, como o de dançar e cantar no carnaval e o de gravar um CD com músicas autorais, que retratam suas histórias e as nuances da cultura popular. O lançamento do calendário inaugura as ações de 2025 da Avo(sidade)

Onde encontrar

Loja Nosostros, no 3º andar do Mercado Novo

https://www.mosaicoeditorial.com.br/

product-page/calend%C3%A1rio-2025-

vizinhas-das-c-antigas

R$ 50 (renda revertida à viagem das

Vizinhas das C’antigas)