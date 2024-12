Com inovações tecnológicas e atrações especiais, o Expominas volta a reunir o que há de melhor do artesanato, gastronomia e cultura dos Vales de Minas na 35ª Feira Nacional de Artesanato (FNA), de 4 e 8 de dezembro. Consagrada como a "maior feira de artesanato da América Latina", a edição vai homenagear a cultura dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce, das cidades que circundam o Rio São Francisco e a cultura indígena da região. O vento vai receber 82 municípios das regiões em 74 stands de artesanato e oito quiosques de gastronomia, localizados no foyer, e cozinha show no espaço Secult com degustação dos pratos apresentados a convidados, localizada no grande pavilhão.



A organizadora do evento e presidente do Instituto Centro Cape, Tânia Machado, estima que o público diário será de 20 mil pessoas, com volume de negócios de cerca de R$ 55 milhões.

Ela também destaca que "a feira irá gerar mais de duas mil ocupações em serviços de segurança, limpeza, recepção, brigada, assistência médica, montagem, sonorização, divulgação e comunicação, inclusive nas apresentações culturais".



Sem abandonar sua essência tradicional, a edição irá valorizar a inovação. Durante o evento, um catálogo virtual irá transformar a experiência de compra do visitante ao fornecer informações e agilidade. "Ao chegar no Expominas, o visitante poderá baixar o catálogo através de um QR Code disponível na secretaria externa do evento. Ele irá encontrar os expositores pelo nome, segmento, produto; pela tipologia ou matéria-prima. A relação continuará no ar durante todo o ano de 2025, permitindo que aqueles que não puderam ir ao evento possam localizar os artesãos do seu interesse".

Outra novidade é o stand Selo Opa - Organização da Produção Artesanal e Selo de Sustentabilidade, no qual serão divulgados a plataforma de gestão do Centro Cape, chamada de Selo Opa, e o questionário de adesão para a conquista do Selo de Sustentabilidade que será usado em 2025.



"As nossas ações do dia a dia emitem gases de efeito estufa que aceleram as mudanças climáticas. É fundamental reduzir e compensar as emissões dessas substâncias para garantir um desenvolvimento sustentável para o planeta. Queremos incentivar os expositores a transformar suas criações em produtos socialmente justos, ambientalmente saudáveis e economicamente viáveis, com o uso de matérias-primas renováveis, de manejo, evitando materiais não biodegradáveis ou de origem não sustentável. O primeiro passo é o artesão responder a um questionário minucioso sobre práticas e escolhas conscientes, que traz um glossário para esclarecer os termos usados. Posteriormente, um consultor especializado fará uma análise para identificar aqueles que atendem aos requisitos do artesanato sustentável. Com isso, os expositores aprovados serão identificados com o Selo de Sustentabilidade na edição 2025", explica Tânia Machado.



Realizada pelo Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cape), além de apresentar as riquezas dos Vales, que muitos desconhecem, cria uma oportunidade para os artesãos de outras partes de Minas nos espaços Bazar, Sebrae Minas, Governo de Minas, Prefeituras, Ocemg, Senar e Vale. Todos os demais estados brasileiros também poderão participar nos espaços Sebrae Nacional, Artesão Individual. No total serão três mil expositores e 733 stands em uma área de 47 mil m², que contará ainda com seis lanchonetes, três espaços de oficinas de técnicas dos vales e um de Talk Show.

A estrutura da feira também contempla cadeira de rodas para pessoas com dificuldade de locomoção, guarda-volumes gratuito, carregadores gratuitos com carrinho para ajudar o visitante a levar as compras até o carro e fraldário.



Os ingressos poderão ser comprados com antecedência no Sympla e na bilheteria do evento e são válidos para um dia, ao preço de R$ 20 (inteira) e R$10 (meia-entrada para estudantes), ou na bilheteria do evento. Maiores de 60 anos, menores de 12 anos e PCDs (pessoas com deficiência) não pagam, mas devem retirar a entrada na plataforma virtual. Até o dia 04/12, os ingressos para quarta-feira serão gratuitos mediante retirada no Sympla (sujeito a esgotar). Na portaria, os ingressos serão vendidos a R$ 20.

Briefing

ESPÍRITO FRATERNO

O Natal chegou! Passado a Black Friday, todas as atenções se voltam para a data mais importante do ano. Todas ficam mais sensíveis, aproveitam para se conectarem. E para estimular ainda mais o espírito fraternal mais presente nesta época, o Sistema Fecomércio MG destaca em sua campanha a importância de doar.

SESC MESA BRASIL

Em uma das peças desenvolvidas pelo marketing do Sesc e a agência AZ3, a mensagem convoca as pessoas a doarem para o projeto Sesc Mesa Brasil, como forma de ajudar a mudar a vida “de que mais precisa”. Em outras peças, as mensagens são de valorização do comércio mineiro e de investimento pessoal nos cursos oferecidos pelas entidades integrantes do Sistema Fecomércio.

NATURA NA PAMPULHA

Pela primeira vez, a Natura estará presente na

25ª Volta Internacional da Pampulha, no dia 8 de dezembro. Além de celebrar o esporte, a marca vai aproveitar o evento para apresentar lançamentos como o Essencial

Sentir e a linha de verão.

INTERAÇÃO

Durante a retirada dos kits (de 5 a 7/12), a Natura terá um espaço para interação com os corredores, e no dia da prova, um estande com experiências exclusivas e brindes para os participantes e espectadores. A marca propõe um jeito diferente de conectar bem-estar, movimento e o público do evento.

COMUNICAÇÃO

A Plataforma Negócios da Comunicação, em parceria com o Centro de Estudos da Comunicação (CECOM), elegeu a Gerdau, pela 14ª vez consecutiva como uma das empresas que mais se destacam na comunicação com jornalistas na categoria Siderurgia e Metalurgia. O CEO da empresa, Gustavo Werneck, também se destacou entre os 10 líderes empresariais que melhor se comunicam com a

imprensa no país.

HONRA

“Essa premiação reforça nosso compromisso de manter um diálogo aberto e contínuo com nossos públicos. Entendemos que uma relação consistente com a imprensa é elemento fundamental para a construção de uma sociedade próspera”, enfatiza Gustavo Werneck. "É uma grande honra e motivo de orgulho sermos novamente reconhecidos”, completa Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau.