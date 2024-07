Visualize um cenário repleto de flores, folhas, recortes do céu, movimento das águas, muitas árvores. Será esse o tom poético do desfile coletivo “Moda no Jardim Sensorial”, que será realizado no dia 28 de julho, nos jardins do Palácio da Liberdade, no qual 47 estilistas apresentarão looks autorais, dentro do projeto da Associação de Criadores e Estilistas de Minas Gerais (A.Criem-MG).



São criações exclusivas e originais, que pretendem exibir a força do design mineiro, valorizando os responsáveis pelo aclamado estilo made in Minas. Esse é o objetivo da associação desde que foi fundada, no fim de 2019: agregar os profissionais da área, incentivar o sentimento de pertencimento e de coletividade e valorizar o potencial criativo.

Essa é a terceira ação da A.Criem possibilitada pela parceria do governo do Estado via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC). Na primeira, a referência foi o barroco mineiro visto sob um olhar tecnológico; e a segunda, em outubro do ano passado, homenageou a dobradinha moda e arte, no foyer do Palácio das Artes. Agora, o tema gira em torno das sensações que emanam de um jardim.

“Nosso desejo é integrar a arquitetura eclética do Palácio da Liberdade, patrimônio cultural mineiro, cuja construção está completando 126 anos, com a ambientação externa”, explica Antônio Diniz, presidente da entidade. Ele lembra que o paisagismo original do Palácio é assinado por Paulo Villon, segundo o estilo inglês usado na época, e que os estilistas foram convidados a visitar os jardins, explorando looks que remetessem aos seus elementos decorativos e belezas naturais.

Para compor esse universo encantado e criar uma unidade, os tons escolhidos foram os de sorvetes. A promessa é de que silhuetas leves e delicadas passem pela passarela embaladas pela elegância. Então, preparem-se para as várias representações da natureza contidas nas propostas dos criadores, cujos “jardins particulares” são floridos com gérberas, magnólias, brincos de princesa, orquídeas. Não faltarão também as criações que remetem aos jardineiros, em várias versões, propostas dos designers que trabalham no segmento masculino.



Entre os tecidos, predominam sedas, organzas, crepes, linhos, tules e até jeans trabalhado na linha couture. Bordados, brilhos, efeitos tridimensionais e volumetria também são esperados no desfile.

“Os participantes são designers experientes, que trabalham para marcas conceituadas, que se veem diante da possibilidade de se expressarem livremente”, pontua Diniz. Por outro lado, o evento oferece oportunidade para novos criadores selecionados por meritocracia, abrindo uma porta para que eles mostrem seu potencial ao mercado, lado a lado dos veteranos.



Érik Cláudio Belício, Gabriela Vilhena, João Frederico Almeida, João Marcos Lisboa da Rocha, Júlya Maria Oliveira, Maria Lúcia Cepellos, Miguel Bonomo e Otávio Augusto foram selecionados pela curadoria do projeto nesta edição. Quem vai costurar essa colcha de retalhos com maestria será o stylist Giovanni Frasson.



A expografia tira partido do lago existente no jardim do Palácio da Liberdade e o evento foi programado para 600 convidados. O público também terá acesso gratuito ao desfile via acesso ao Sympla.

Segundo Antônio Diniz, “o direcionamento da associação é sempre o de promover a moda como parceira da cultura em eterno diálogo com as artes, com os saberes e fazeres tradicionais da nossa terra, com o seu patrimônio material e imaterial”.