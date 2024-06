Bandeirinhas, balões, comidas típicas, chapéus de palha, vestidos rendados e coloridos, músicas "caipiras" animadas... São algumas das características de Festa Junina. E foi-se o tempo em que a festança era coisa do Nordeste ou de cidadezinha do interior! Passado o Dia das Mães, antes mesmo do Dia dos Namorados, o foco do mercado volta-se para os festejos de São João. A celebração já não cabe mais no mês de junho. Com muita habilidade e criatividade, o mercado publicitário se esforça para estender as comemorações para o mês de julho e até um pouco mais, em alguns casos, com intensidade das campanhas neste mês de junho. Por sua vez, a cadeia produtiva, para sustentar a bilionária festança no país, não para de produzir o ano inteiro.



A demanda é crescente, especialmente por pessoas em busca de experiências autênticas, tradicionais ou chamada de raiz pelos mais jovens. De acordo com o Ministério do Turismo, o movimento no período junino deve superar 26,2 milhões de pessoas e gerar faturamento acima de R$6 bilhões, tendo como base a arrecadação do ano passado. E para fazer a roda girar, entra em cena uma engrenagem fundamental: a publicidade. Afinal, muito além de venda de produtos sazonais, o período sempre foi um importante marco no calendário de eventos, como último grande do primeiro semestre, o que requer um trabalho intenso da cadeia produtiva da comunicação.



Sinônimo de alegria e bom-humor, o festejo se tornou ótimo negócio para as grandes marcas e para os médios e pequenos comerciantes. Pelo engajamento mais fácil, as grandes marcas não temem em investir em publicidade. Recorrem a grandes artistas e influenciadores em campanhas de expressão nacional, mas com diversificação regional. O objetivo é mostrar aos consumidores como é bom se divertir nas diferentes festas juninas do país com seus produtos. A estratégia dos influenciadores regionais serve para dar o tempero local na comunicação da marca, reforçados por filmes, ações no digital, ações promocionais, mídia em rádio, TV, jornais, plataformas de streaming e OOH.



Muitas marcas personalizaram seus produtos dando um toque especial com motivos da cultura regional, para a comercialização nos supermercados e pontos exclusivos de venda. No varejo, médios e pequenos comerciantes se agitam com roupas e comidas típicas, músicas regionais e produtos relacionados aos festejos. Ainda na cadeia cultural, artistas de vários segmentos também ganham maior espaço, com destaque para o setor musical.



Nesse ritmo, à medida em que o público cresce, o mercado fatura cada vez mais. A expectativa de crescimento no comércio é acima dos15% no período de maio a junho. Estudo realizado pela Scanntech aponta que a venda de itens juninos deve crescer entre 16% e 18% este ano, repetindo, no mínimo, o desempenho de 2023 sobre 2022. A chamada "cesta junina" é composta por produtos como doces industrializados, milho para pipoca, derivados de milho em geral, amendoim e derivados, leite de coco, cachaça, hot dog e itens de açougue. A bebida destilada também ganha destaque no período e deve crescer 37%, segundo a pesquisa.



Outra pesquisa, da consultoria Horus Inteligência de Mercado, mostra outra tendência do varejo: da compra cruzada nessa época. Ou seja: 28,1% dos consumidores que levam leite de coco entre junho e julho pegam também canjica; 29,0% dos que colocam salsicha no carrinho incluem ainda molho de tomate; 24,4% de quem compra milho em lata também leva leite de coco. Este fato é bastante explorado na comunicação das campanhas, especialmente nos pontos de venda.



Em Belo Horizonte, o crescimento dos últimos anos é vertiginoso e anima o mercado publicitário local. Atualmente, a capital mineira está entre os cinco maiores destinos turísticos do país neste período, atrás de cidades mais tradicionais como Bragança (PA), Campina Grande (PB), Corumbá (MS) e São Luís (MA). O projeto de mídia da prefeitura de BH, além das mídias tradicionais, conta com ações promocionais, visita de jornalistas e influencers de todo o Brasil, divulgação nas redes sociais da PBH, do Ministério do Turismo e da Embratur, transmissão ao vivo nas mídias sociais, matérias jornalísticas. O conteúdo sempre reforça nossa culinária e o jeito peculiar do mineiro receber e celebrar a presença de turistas, o que faz o Arraial de Belo Horizonte, depois do Carnaval, ser o melhor produto midiático da cidade. Enfim, em cada grito de "Viva São João!", as marcas também comemoram.

Briefing

REBRANDING ORGEL

A Orguel, empresa de locação de equipamentos e soluções de engenharia, comemora seis décadas no mercado realizando o rebranding de sua marca. A mudança, segundo a empresa, está sendo implantada com a participação direta de gestores e colaboradores. Desde sua fundação, a Orguel tem sido parceira inovadora para projetos de engenharia em todo o Brasil e na América Latina.

EXPANSÃO

A Orguel tem como diferencial seu parque fabril e laboratório de tecnologia e inovação. Seu rebranding reforça o movimento de expansão de sua participação no mercado. Alinhada ao seu planejamento estratégico, a empresa se dedica na busca de soluções avançadas de engenharia. Para isso, investe em tecnologia e inovação, como ferramentas como BIM (Building Informativo Modelling), Realidade virtual e Realidade aumentada.

DÁ UM NETI

Usando uma abordagem humanizada e descontraída, a Netimóveis, rede de imobiliárias associadas, lançou a segunda fase da campanha institucional "Dá um Neti". Após o sucesso da fase anterior, veiculada em emissoras de rádio da capital e região metropolitana, outdoor e mídias online (redes sociais), os novos anúncios apresentam depoimentos de diretores da Netimóveis, com foco em gerar confiança e conexão.

ITAÚ MULHER

O Itaú Mulher Empreendedora (IME), criado para impulsionar negócios liderados por mulheres, acaba de abrir 10 mil vagas para capacitação gratuita, via WhatsApp, de mulheres empreendedoras ou que desejam iniciar sua jornada nos negócios. Durante o curso, serão abordados temas como atitudes empreendedoras, gestão, organização financeira, metas de faturamento, controles financeiros, planejamento, inovação, marketing digital, gestão do tempo e networking.

ESPANHOL

O programa desenvolvido em parceria com a Lys Academy, centro de aprendizagem a distância, está em sua terceira edição e já impactou mais de 7 mil mulheres. As inscrições estão abertas para mulheres a partir dos 18 anos e permanecerão disponíveis até junho de 2025. Nesta edição, a capacitação irá oferecer o curso em espanhol, com o objetivo de criar oportunidades para mulheres em situação de refúgio.