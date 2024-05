Richard Murad (Superintendente da Polícia Federal-MG), arlélio de carvalho lage (Procurador-chefe do ministério público do trabalho-MG), Sérgio Leonardo (presidente da OAB-MG), MÎnica Sifuentes (presidente do TRF-6), Professor Mateus Simões (vice-governador de MG), Décio Freire (Presidente do conselho consultivo dos diários associados), Octávio Augusto de Nigris Boccalini (presidente do TRE-MG) e Rogério Medeiros (desembargador do TJMG)

Na Última segunda-feira, 20 de maio, foi realizado um coquetel, na sede do jornal Estado de Minas, para marcar o lançamento do caderno Direito & Justiça Minas. O evento contou com a presença de nomes relevantes para o direito, a política e a economia do estado. O caderno terá periodicidade quinzenal, sendo a primeira publicação na próxima terça-feira, 28 de maio, e também será publicado no site do em. O editorial abordará princípios jurídicos fundamentais, análises de casos, debates sobre tendências e as aplicações práticas da legislação na sociedade.

Hermes Guerrero (diretor da Faculdade De Direito da UFMG) Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Carlos Balbino Gambogi (desembargador do TJMG) Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press João Batista Pacheco Antunes de Carvalho (diretor jurídico da Anima Educação) Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Paulo Calmon e MoacYr Lobato DE CAMPOS FILHO Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Paulo Lamac (Secretário de Assuntos Institucionais da PBH) Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Josemar Gimenez (presidente dos Diários Associados) Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Décio Freire (presidente do conselho consultivo dos diários associados) Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press PROFESSOR Mateus Simões (Vice-governador DE mg) Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Dalmar Pimenta, Túlio câNDIDO de Souza e Moema Balbino Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Jarbas Soares Júnior, Décio Freire E Agostinho Patrus Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Mário Neves (vice-presidente Comercial dos Diários Associados MG), Décio Freire (presidente do conselho consultivo dos diários associados), Josemar Gimenez (presidente dos Diários Associados) e Leonardo Moisés (vice-presidente executivo dos Diários Associados MG) Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press João Henrique Café, Marco Aurélio Ferrara Marcolino e Mônica Sifuentes Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Victor Novaes nisson, Leonardo Moisés, Gabriel Machado e Leonardo Novaes de castro Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press Paulo César Azevedo, Raquel Gomes Barbosa e Maria Lúcia Cabral Caruso Marcos Vieira e Ramon Lisboa/em/d.a press