Orgulho para os brasileiros, o projeto Pirarucu Fish Skin criado pelo fundador e diretor-criativo da Osklen, Oskar Metsavaht, completa 15 anos e celebra a data lançando duas coleções capsula especiais e limitadas. Digo que esse projeto é um orgulho para nosso país porque ganhou reconhecimento internacional através de premiações e reconhecimentos, como a Flap Shoulder Pirarucu Bag da Osklen, que faz parte da história mundial da moda, sendo a única peça de moda brasileira a fazer parte do acervo do Victoria and Albert Museum de Londres, o maior museu de artes decorativas e design do mundo.



Tudo começou em 1994, quando Metsavaht foi pela primeira vez à Amazônia. Essa viagem o marcou tanto que dez anos mais tarde ainda estava impactado por tudo que viu e viveu ali e o resultado foi o início das pesquisas do projeto Pirarucu Fish Skin, na Ilha de Marajó. Ele descobriu que a pele do pirarucu era descartada, e viu a beleza do material, o aspecto rústico, a padronagem em camadas, a textura firme. E teve a ideia de usar a pele desse peixe para fazer acessórios. Uma criação pioneira que entrou para a história por seu pioneirismo e sustentabilidade. O trabalho de desenvolvimento e inovação liderado pelo próprio Oskar ganhou o Green Carpet Challenge Award 2019 pela Eco-Age, uma certificação da excelência sustentável, pelo desenvolvimento desta matéria-prima, e recebeu o selo Future Maker da WWF Reino Unido no estudo Deeper Luxury Report por promover a herança brasileira e apoiar os esforços de proteção ambiental no país.



Para comemorar os 15 anos dessa ideia maravilhosa, a Osklen dá continuidade ao seu legado e em duas novas releitura apresenta a nova série limitada que lançou para o inverno 2024. A primeira delas se chama Red Edition: uma tiragem limitada de acessórios produzidos artesanalmente e numerados, na cor “vermelho urucum”, que celebra as raízes ativistas da marca em favor dos povos originários brasileiros. São apenas dez unidades da mochila Pirarucu Small Backpack, dez unidades da mala Pirarucu Weekend Bag e 120 pares do Sneaker AG | Amazon Guardians, que estarão à venda exclusivamente nas lojas das ruas Oscar Freire e Vila Madalena, em São Paulo, Maria Quitéria, em Ipanema, no Rio de Janeiro e online pelo site da grife.



A outra releitura apresenta, pela primeira vez, peças de roupa feitas a partir da pele de pirarucu na cor preta estão disponíveis exclusivamente para compra sob encomenda. Produzidas em pequena escala no ateliê interno da Osklen, elas são desenvolvidas a partir de um processo manual acompanhado de perto pelo olhar minucioso de Oskar Metsavaht. São saias, coletes, jaquetas, entre outros itens.



De fato, são poucas as etiquetas no Brasil cujo compromisso com a responsabilidade ambiental, a sustentabilidade, a cultura nacional e a ancestralidade dos povos originários seja tão honesta, verdadeira e longeva. Os 15 anos do projeto Pirarucu Fish Skin são a prova máxima de que a Osklen é um orgulho nacional exatamente porque ela se orgulha do próprio país.