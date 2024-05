BRIDGERTON

Parceria exclusiva entre Westwing e Netflix trouxe para os fãs da série e amantes do estilo provençal uma coleção com itens de mesa posta e decoração inspirada no universo da série Bridgerton, coincidindo com a estreia da terceira temporada no mês de maio. As peças têm predominância do dourado e detalhes com a icônica abelha. A cerimônia do chá foi a inspiração para a criação dos itens de mesa posta que inclui copo, xícara e pires, caneca, taça, guardanapo, bule e açucareiro, entre outros produtos.

Novidades da Pimpolho para o primeiro semestre do ano que vem, um portfólio com mais de 350 lançamentos da coleção primavera verão 2025 Divulgação

Para crianças

A Pimpolho apresentou as novidades para o primeiro semestre do ano que vem, um portfólio com mais de 350 lançamentos da coleção primavera verão 2025, sempre alinhados às demandas de design, conforto e segurança para os pezinhos de bebês e crianças de 0 a 4 anos. Entre as novidades da marca, os laços são uma tendência da estação, apliques florais, detalhes em bordados, peças bicolor e tonalidades neutras e pastel.

Lacoste lança cápsula que comemora o pioneirismo de René Lacoste com peças especiais. Divulgação

Homenagem

Lacoste lança cápsula que comemora o pioneirismo de René Lacoste com peças especiais. A iniciativa celebra herança e legado de seu fundador com produtos inspirados em suas invenções e anúncios da marca da década de 1970. Com o slogan Do you speak Lacoste? a cápsula de produtos apresenta uma aposta chave focada no público coolhunter e na geração Z. A novidade traz uma brincadeira com a herança da marca e o espírito francês, considerando o respeito à tradição, mas também o entusiasmo da modernidade. Os produtos especiais tiveram como base cinco patentes de René: colarinho polo, raquete de tênis, máquina de bolas de tênis e taco de golfe. As cores principais são branco, o clássico verde, marinho e cinza. Mas o azul-claro, caqui, salmão, amarelo e marrom também marcam presença.