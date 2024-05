Bolsas

A Bottero acaba de lança uma linha de bolsas em couro, com opções tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais. Com uma cartela de couto bem variada, tendo como base os classicos preto, camel, café, off white e cinza, também ousou nos tons da tendência da estação. As bolsas trazem detalhes metalizados e estão disponíveis em formatos de mochila, transversal, de ombro.

Marca de Smart Wear da Aramis apresenta a coleção Urban Performance de inverno 2024 Divulgação

Para eles

Em nova fase, a marca de Smart Wear da Aramis apresenta a coleção Urban Performance de inverno 2024, inspirada na beleza das metrópoles. Reunindo sofisticação, praticidade e inovação, a marca faz uma ode ao caos urbano com peças inteligentes e feitas com tecidos tecnológicos. Destaque para a camisaria tech, tricots tecnológicos, calças e bermudas chino e a alfaiataria. Além das jaquetas que são o carro-chefe da entrada, repletas de atributos inovadores e funcionais.

Joias

A designer de joias que está conquistando o mercado internacional com suas gemas com alma brasileira, Carolina Neves, lançou coleção de joias inspirada no amor. A coleção intitulada “La Mère”, que traz o conceito de cuidado, atenção e afeto que todas as mulheres podem oferecer, mesmo não sendo mães no sentido literal. A inspiração veio do poder transformador do cuidado. A coleção traz peças com baguetes que simbolizam a firmeza e estabilidade que o cuidado proporciona. São 62 peças entre anéis, brincos, pulseiras, pingentes e colares, com um design que remete a um estilo mais vintage de joalheria clássica. As peças contam com um mix de gemas como Rubis, Esmeraldas, Turmalinas e Diamantes, trabalhadas em linhas retas e geométricas, com muita elegância e um toque de luxo e sofisticação.