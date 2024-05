Para elas

A Montblanc tem uma das mais extensas coleções de artigos de couro, com texturas, cores, tamanhos e design atuais, reconhecidos como expressão de elegância e bom gosto. E lançou bolsas e carteiras femininas para o inverno 2024. A Double Bag Sartorial foi inspirada nas silhuetas clássicas dos envelopes; a mini Bag Soft Coral é compacta, funcional e moderna, e foi projetada para acomodar pertences essenciais.

Inspiração portuguesa

Os azulejos portugueses de Coimbra foram a inspiração para a nova coleção Lelis Casa. Os motivos azuis e brancos, típicos da cerâmica da cidade foram trabalhados em porcelana Fine Bone China, e a coleção é composta por pratos rasos e de sobremesa, xícaras de café e bowls, todos com acabamento em decalque. Outro lançamento é a linha Berries, para café da manhã ou chá da tarde, composta por xícaras de chá, prato duplo para doces e boleira. O conjunto traz estampas de frutas vermelhas, representadas com detalhes vívidos e cores vibrantes, em tons de rosa e verde, evocando a sensação de descontração, associada ao frescor e fartura.

Selo de Excelência

A Lez a Lez, marca de moda feminina da Lunelli, empresa têxtil catarinense com 42 anos de atuação, recebeu pelo sexto ano o Selo de Excelência em Franchising, da Associação Brasileira de Franquias (ABF). Essa é a principal honraria do mercado de franquias no país, que chancela as empresas referência em melhores práticas no setor, reconhecidas diretamente pelos próprios franqueados e indiretamente pelos clientes. A marca tem mais de 15 anos de mercado e merece destaque também pela bela coleção de inverno que está nas lojas.