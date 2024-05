DIA DAS MÃES



O Dia das Mães está chegando. É um dia sagrado, no qual o presente não pode faltar. Por isso, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) está prevendo crescimento no faturamento de 3,5% em relação a 2023. Na projeção, o comércio varejista deverá atingir R$ 13,23 bilhões em 2024.

EM ALTA

Vestuário, calçados e acessórios mantêm a liderança na preferência dos presentes e deve faturar R$ 5,10 bilhões, com avanço projetado de 2,1% em relação ao volume observado no ano passado. Em seguida, farmácias, perfumarias e lojas de cosméticos (R$ 2,64 bilhões) e estabelecimentos especializados na venda de móveis e eletrodomésticos (R$ 1,83 bilhão) e utilidades domésticas e eletroeletrônicos

(R$ 1,63 bilhão) também devem responder por parcelas significativas das vendas.

CARREFOUR OLÍMPICO

A maior alta deve ocorrer no ramo de hiper e supermercados (+6,0% ante 2023, totalizando a R$ 1,29 bilhão). Em Minas Gerais, a projeção da CNC é de R$ 1,40 bilhão de faturamento. E para não perder vendas, as promoções encantam os consumidores. É o caso DO Carrefour, que irá sortear 15 viagens com acompanhante para assistir, na capital francesa, a competições de futebol feminino dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

FALE AGORA

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), por meio da Subsecretaria de Política dos Direitos das Mulheres, capacitará os clubes de futebol América, Atlético e Cruzeiro em ação de reforço e multiplicação do Protocolo Fale Agora.

CONSCIENTIZAÇÃO

A ação é pioneira e conta com grupo de trabalho da Sedese, juntamente aos departamentos de psicologia e pedagogia dos clubes de futebol da capital mineira. O Protocolo Fale Agora conscientiza todos os envolvidos no futebol masculino e feminino. O objetivo é criar multiplicadores que atuem em ações de prevenção, apoio e direcionamento em casos de assédio e outras formas de violência sexual nesses espaços.

MADONNA

Com o público estimado em 1,5 milhão de pessoas, sendo pelo menos 15% de turistas, a estimativa do impacto econômico no megashow da cantora Madonna, realizado ontem no Rio, é estimado em R$ 300 milhões. A prefeitura do Rio de Janeiro investiu cerca de R$ 10 milhões na execução do evento, de acordo com a empresa municipal de turismo, a Riotur.

CACHÊ MILIONÁRIO

Só o cachê da cantora teria sido de R$ 17,075 milhões, segundo divulgou o colunista Ancelmo Gois. A emissora que transmitiu o evento teria faturado. Mas a emissora que transmitiu o evento teria faturado mais de R$ 60 milhões, com cotas de patrocínio na casa dos R$17 milhões.