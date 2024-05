coleção Manzan decorada com Crystals by Swarovski, com peças de alto luxo 100% pensadas nos cristais que encantam o mundo há 129 anos

Leticia Manzan vai completar dez anos de sua marca homônima em maio do ano que vem, mas as comemorações começam este mês. No próximo dia 13, a grife Manzan Brand fará um evento no SP Haus, na capital paulista, com um desfile no qual apresentará a coleção homônima da marca que é totalmente decorada com cristais Swarovski, a convite da marca austríaca. Nem precisa dizer que as peças são de alto luxo, 100% pensadas nos cristais austríacos que encantam o mundo há 129 anos.

A parceria de Leticia com a Swarovski é de longa data por causa da marca registrada da estilista, que é a de usar os melhores materiais do mercado em suas peças. “Sempre procurei a matéria-prima mais sofisticada e luxuosa para usar nas minhas coleções, o que inclui os cristais Swarovski”, conta. A confiança culminou no convite da marca austríaca, para a parceria, no final do ano passado.

Ao todo serão apresentadas quinze modelos únicos, cada um deles com pelo menos dois mil cristais da label, importados da matriz da luxuosa marca na Áustria, o que deixa as peças ainda mais exclusivas. “Fazia tempo que estilistas não pediam tantos cristais diferentes da Swarovski para se bordar em um vestido, e esse foi o único jeito de entregar tudo como eu queria”, conta, explicando o processo de mais de seis meses para fazer a coleção.

Os cristais escolhidos por Leticia não estavam disponíveis na América Latina e o processo de importação, entre a criação dos croquis, o pedido e a entrega, durou em média doze semanas. “Usamos mais as formas arredondadas. A maioria das pedras são em formato de gotas e triângulos, que remetem à inspiração do cinema dos anos 1930. Nas fotografias em preto e branco dos filmes da época é possível perceber o brilho dos cristais utilizados em cena, e foi essa a minha inspiração”, diz Leticia que criou um moodboard com imagens icônicas que serviram de inspiração não apenas para a coleção, como também para a campanha e para o desfile da próxima semana.

“A Swarovski marca história em tudo o que faz. Na filmagem na qual a atriz Marilyn Monroe canta “parabéns a você”, para o presidente americano John F. Kennedy, em 1962, ela usava um vestido decorado com cristais da marca. A coroa de Audrey Hepburn em “Bonequinha de Luxo”, que entrou para o imaginário das pessoas e virou referência de figurino cinematográfico, foi feita com os cristais austríacos”, detalha a mineira.

Leticia Manzan quer entrar para a história da alta-costura do Brasil com a coleção Manzan-Swarovski. “É uma marca global que olha para uma marca mineira de bordados, valorizando e enaltecendo isso. A Swarovski quer comunicar ao mundo que no Brasil existem estilistas que ainda bordam à mão.”

Para quem não conhece a estilista, Leticia Manzan é graduada em Design de Moda, com especialização pelo Instituto Marangoni, de Milão e pelo Bunka Fashion College, de Tóquio. Dos 18 anos de carreira, quase dez foram à frente de sua própria marca, a Manzan Brand. Ela é a primeira estilista brasileira a lançar uma coleção completa em parceria com a Swarovski, a convite da própria marca austríaca de cristais.