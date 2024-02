O universo feminino, apesar de todas as conquistas sociais e políticas das últimas décadas, continua cheio de opressões e inseguranças que levam à frustração, infelicidade e até mesmo perigos. Mas elas podem refazer suas histórias. É o que pensa Najma Alencar, psicóloga que ajuda mulheres a se libertarem da dependência emocional e construírem relacionamentos saudáveis, sendo o primeiro o relacionamento com elas mesmas. “Quando minhas pacientes chegam, estão em prisões emocionais. Quando saem, são autênticas e mais felizes”, diz.

Sua abordagem é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Najma é coautora do livro de desenvolvimento pessoal, “Você brilha quando vive sua verdade”, da Editora Gente, publicado no segundo semestre de 2023.

Ela trabalha para dissipar a sensação de insuficiência que muitas mulheres carregam consigo, abordando questões como baixa autoestima, insegurança, síndrome da impostora, vida centrada nas expectativas alheias. Em um levantamento recente feito a partir de suas pacientes em casos de dependência, Najma constatou que 70% delas buscam atendimento por questões ligadas ao emocional e 30% por dependência profissional.

“Muitas mulheres, desconectadas de si mesmas, tendem a se ‘camuflar’ nos papéis que assumem nos relacionamentos. Elas não existem além desses relacionamentos, não separam um tempo para autorreflexão, nem autorrealização. Isso resulta em uma profunda infelicidade e uma constante sensação de que algo está errado”, explica a psicóloga. O cotidiano marcado pela angústia e tristeza é, para Najma, um sinal de alerta que não pode ser ignorado.

A autora destaca a importância de reconhecer e expressar os próprios sentimentos. Ela compara as emoções não expressas a uma panela de pressão prestes a explodir, manifestando-se muitas vezes em problemas psicossomáticos, que são sintomas e doenças causados por questões emocionais, como dores de cabeça, taquicardia, náusea, diarreia, falta de ar, ansiedade e depressão.

A psicóloga incentiva suas pacientes a identificar suas emoções e comunicá-las de maneira aberta e assertiva dentro dos relacionamentos. Da mesma forma, as incentiva a descobrir e impor seus próprios limites. “Não temos controle sobre as ações do outro, apenas das nossas ações. Então, a pergunta ‘por que ele faz isso comigo?’ [sendo ‘isso’ algo negativo] deve ser trocada por ‘por que eu aceito que ele faça isso comigo?’. É a partir do autoconhecimento que encontramos as respostas para nossos problemas”, afirma.

