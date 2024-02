A sabedoria popular nos ensina que mais difícil que chegar ao topo é se manter lá. Por isso, depois de atingir a liderança em São Paulo, tornando-se o maior canal de News de PayTV em número de pessoas alcançadas no mês, a CNN Brasil está reforçando seu time com novas estrelas, novos especialistas, criando novos programas na linha de política e entrevistas, ampliando ainda mais sua cobertura nacional e internacional, preparando novos conteúdos, ainda guardados sob sete chaves, para dar ao público razões em sua preferência, como explica Virgilio Abranches (*), VP de Jornalismo Conteúdo e Operações da CNN Brasil. Sem mistérios, o jornalista credita o sucesso da emissora como resultado de muita transpiração de toda a equipe, aliada ao talento dos profissionais, sempre norteados "em levar a CNN Brasil a níveis de excelência na produção de conteúdo e qualidade".



Entre os diferenciais da CNN Brasil, "o respeito à inteligência do público" é premissa para Virgilio. "Estou certo de que a CNN Brasil trilha um caminho muito bem-sucedido rumo ao seu 4º ano no ar, em março, tendo como mote uma cobertura equilibrada e justa do cenário nacional, com alcance via YouTube, site, TV e redes sociais". Afinal, no digital, a empresa alcançou em janeiro 124 MM de Pageviews, obtendo no site seu melhor mês desde sua estreia, e já conta com mais de 3 MM de seguidores no canal CNN no WhatsApp. Ele conta abaixo que o trabalho agora se concentra em consolidar a liderança do grupo como multiplaforma de conteúdo.

REFORÇOS



Acabamos de anunciar grandes contratações, com as chegadas de Débora Bergamasco, repórter e analista de política em Brasília; Maurício Noriega, que reforça nossa cobertura esportiva em ano de Olimpíadas em Paris; e Luciana Taddeo, correspondente para a América Latina em ano de eleições muito importantes na nossa vizinhança, a saber: México, Uruguai e Venezuela, além da atenção pedida pelo primeiro ano do governo Milei, na Argentina, onde ela está baseada.



COBERTURAS - Boa parte do mundo vai às urnas e nós vamos fazer grandes coberturas também nos Estados Unidos, claro, mas ainda na Rússia e na África do Sul. Já no Brasil, 5.568 municípios brasileiros vão definir os prefeitos e vereadores dos próximos quatro anos. Nesse contexto, temos o orgulho de contar agora com a presença do cientista político Antonio Lavareda em nosso quadro de analistas, trazendo para os noticiários da CNN Brasil os dados do Instituto Ipespe e seus precisos diagnósticos sobre o cenário eleitoral.

CNN TALKS



Em meio aos eventos do calendário de 2024, a CNN Brasil dá seguimento à série CNN Talks, que reúne autoridades, empresários, gestores e especialistas para abordar assuntos que pautam a relevância dos indicadores do país aqui e lá fora, com foco em Infraestrutura, Saúde e Bem-Estar, Cop 29, Economia e Negócios. Também estaremos presentes nos eventos que compõem a agenda do agronegócio, segmento de importância incontestável para a economia do país.

NOVOS CONTEÚDOS



A CNN Brasil vai acompanhar de perto a cúpula do G20, sediada no Brasil, no fim do ano. Teremos novas temporadas da série Viagem & Gastronomia, um dos pontos fortes do nosso conteúdo, e novos programas, cujo teor ainda não pode ser anunciado, nas linhas de política e entrevistas.

VISÃO GLOBAL



Desfrutar de boas posições no ranking é bom e todo mundo gosta. Mas a CNN Brasil tem procurado focar em qualidade, em profundidade e equilíbrio editorial, a fim de fugir do jogo que movimenta a polarização política. Procuramos oferecer excelência e confiança aos nossos telespectadores, independentemente da região. Esses pontos, de alguma forma, podem atrair a atenção dos espectadores da Grande São Paulo, onde estamos sediados e onde se espelha toda a diversidade e pluralidade do país. Mas a audiência é uma consequência desse olhar, não só em São Paulo ou na TV, mas em todas as plataformas, como streaming, site e perfis de redes sociais da marca CNN Brasil.



MULTIPLATAFORMA



Mais do que a audiência linear da TV em tempo real, nós olhamos muito para o alcance do canal, uma soma de toda a plateia que consome o conteúdo da CNN Brasil, da TV ao site, passando por streaming e redes sociais. Não é nosso propósito fazer uma segregação da audiência dividindo o país por partes. Acima de tudo, procuramos olhar para o todo e mirar o nosso alcance dividindo essas métricas por plataformas, como YouTube, redes sociais, podcasts, televisão, enfim. Nosso alcance é evidenciado pela composição do que tratamos como multiplataforma, que leva o conteúdo da marca CNN Brasil às mídias digitais e à TV, via sinal pago e aberto (Youtube).

RESPEITO E RAZÃO



O caminho percorrido até aqui, a começar pelo respeito à inteligência do público, norteia o êxito de levar a CNN Brasil a níveis de excelência na produção de conteúdo e qualidade, a ponto de dar ao público a percepção de que ele pode confiar nas informações da CNN. Nós buscamos ponderação, o chamado à razão, com jornalistas que estão mais atentos em trazer contextos de informação do que meramente opinar sobre algo. Sabemos que o nosso público é muito qualificado e não precisa de excesso de opiniões. É preciso que a gente dê as informações e o contexto delas, oferecendo subsídios para que o nosso espectador tire suas conclusões. O restante é consequência, além do permanente aperfeiçoamento da grade que a gente entrega na televisão e na gama de produtos digitais.

(*) Virgilio Abranches - Vice-Presidente de Jornalismo, Conteúdo e Operações da CNN Brasil, trabalhou por 14 anos na Record TV, tendo exercido as funções de diretor geral dos programas Domingo Show e Programa do Gugu. Foi editor-executivo do programa Tudo a Ver, chefe de produção do Domingo Espetacular e gerente de jornalismo em Belo Horizonte e Porto Alegre. Foi também repórter na Folha de São Paulo e EPTV, afiliada da TV Globo.

Briefing

VIDA LONGA, ZÉ MARIA!

No dia 8 de fevereiro, 70 grandes nomes da comunicação mineira se reuniram no almoço em homenagem aos 70 anos de José Maria Vargas, fundador do grupo Veteranos da Amizade, composto por publicitários, jornalistas e relações públicas que prestaram, ou ainda prestam, relevantes serviços ao nosso mercado. O evento, organizado pelos veteranos Hamilton Gangana, Glaucia Pinheiro e Ronan Ramos, aconteceu na varanda do restaurante do Minas Tênis I, totalmente reservada para receber a

turma. Parabéns, Zé Maria!

CHEIO DE MALÍCIA

A nova campanha do Burger King para mostrar o exagero da promoção de dois sanduíches Whopper pelo preço de R$ 25 gera polêmica e críticas. O comercial parece mais direcionado ao público adulto, apesar do grande número de clientes da marca na

faixa etária infanto-juvenil.

EXAGERADO

Desta vez, a rede de fast food pode ter exagerado na dose ao escolher Kid Bengala para anunciar a oferta. No comercial, publicado nas redes sociais do Burger King e do ator pornô, Kid Bengala comenta sobre o tamanho do sanduíche e sentencia: “Quem disse que tamanho não é documento nunca viu esse exagero”, em tom malicioso. Confira em https://www.instagram.com/p/C3S6TIGL4kY/

SUSTENTABILIDADE

O Grupo Boticário alcançou uma marca histórica: é a 3ª empresa de beleza mais sustentável do mundo, de acordo com ranking Dow Jones Sustainability Index. Resultado divulgado pela S&P Global, uma das três maiores agências de classificação de risco, traz o Grupo Boticário na liderança do ranking de empresas de beleza brasileiras e como a 3ª do mundo na categoria de produtos pessoais pelo Dow Jones Sustainability Index.

CRITÉRIOS

A companhia subiu três posições em comparação ao resultado divulgado em 16 de dezembro de 2022. A classificação considera a atuação de empresas em temas como governança corporativa, gestão de riscos, ética nos negócios, diversidade na

cadeia de valor, segurança da informação e privacidade dos dados, ecoeficiência operacional, estratégia climática, sustentabilidade em produtos e

embalagens, inovação, biodiversidade, direitos humanos, entre outros.