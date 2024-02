É prazeroso ver cada coleção da B.Bouclé. A empresária e estilista Bárbara Maciel abriu a marca e conseguiu imprimir nela sua personalidade. Podemos dizer que é paradoxal, por ser suave e delicada, mas, ao mesmo tempo, forte e determinada. Assim é o estilo da grife, que conta também, na equipe de criação, com a competente Cláudia Pimenta.



O propósito é fazer uma moda sofisticada, com muita personalidade, rica em detalhes em sua modelagem. A coleção verão, que a cada período lança mais um drop, alcançou seu objetivo e recebeu o nome de “Suaves Horizontes”.

Ninguém melhor do que a própria Bárbara para descrever a coleção: “Somos cercados por serras e história. Somos ao mesmo tempo antigos e modernos, românticos e práticos. Temos um amor profundo no receber e no trabalho que realizamos. Somos um horizonte vasto e suave. Assim é a B.Bouclé e criar esta coleção foi olhar para quem somos e quem vestimos.”



E continua: “A cápsula ‘Suaves Horizontes’ traz o sentimento de leveza e acolhimento que sentimos ao olharmos as serras de Minas, remete ao cuidado que temos no nosso processo criativo e ao orgulho de vestirmos mulheres admiráveis.”



Bárbara e Claudinha buscaram o exagero dramático do barroco, transformado em flores modernas, para criar uma atmosfera lúdica e exuberante. E afirmam que criaram nessa coleção peças que mostram todo o carinho da marca com as mulheres que as inspiram.

Com muito plissado, franzidos, recortes, misturas de cores e de padronagens, amarrações e drapeados, os modelos trazem elegância. Como já é conhecido de quem acompanha e consome a marca, nada de excessos de decotes e nem de aberturas que deixem o corpo à mostra. O princípio é a elegância e o destaque fica por conta da beleza e dos detalhes únicos e marcantes dos modelos.