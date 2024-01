O futebol mineiro vai conhecer no dia 2 de fevereiro, no programa Alterosa Esporte Especial - Edição Telê Santana, os melhores da temporada 2023. Durante o programa, com apresentação da dupla Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães, serão revelados a seleção vencedora, o melhor técnico, o jogador revelação e o destaque do interior. Serão premiados também as categorias Destaque Especial, Destaque Estadual, Destaque Nacional e Destaque Internacional. Esses troféus são determinados por critérios estabelecido pelo Conselho de Notáveis (CN) e não entram na disputa por votos.



O Troféu Telê Santana, realizado pelo programa Alterosa Esporte/TV Alterosa, com promoção do No Ataque, terá a estreia da KTO como patrocinadora. A Amoeba (BHToys), mais uma vez, se mantém entre os patrocinadores do evento. Além da TV Alterosa, o programa será transmitido também pelo canal do Alterosa Esporte no YouTube.



Criado em 2002 pelo programa Alterosa Esporte, a premiação se tornou o evento esportivo mais aguardado pela comunidade do futebol. O troféu homenageia o Mestre Telê, reconhecendo anualmente atletas e equipes que obtiveram resultados expressivos na temporada anterior. A seleção dos concorrentes adota critérios que vão além da qualidade técnica e dos feitos em uma temporada, apoiando-se nos valores que foram a marca no trabalho do Mestre Telê: disciplina, comprometimento, entrega, superação e paixão pelo esporte.



PROCESSO



Os atletas, além de concorrerem a uma vaga na Seleção do Ano, disputam também as categorias Melhor Técnico, o Jogador Revelação e o Destaque do interior de Minas. Os concorrentes selecionados a partir dos votos do Conselho de Notáveis (CN), composto por craques que ajudaram a escrever a história do futebol mineiro e a elevar o nome de Minas no cenário esportivo nacional e mundial, passam ainda pelo crivo dos jornalistas da crônica esportiva dos Diários Associados (veículos Estado de Minas, TV Alterosa, Superesportes-Portal UAI e Aqui). Mas o poder de decisão está com os milhares de telespectadores do programa Alterosa Esporte. No período de 15 a 26 de janeiro, os telespectadores puderam votar pela internet (noataque.com.br/telesantana) para eleger seu jogador preferido, ou seja, o representante do seu time o coração.



O CN é presidente pelo técnico Renê Santana, filho do saudoso Mestre Telê, e tem como integrantes os ex-jogadores Raul Plassmann, João Leite, Nelinho, Luisinho, Wilson Piazza, Evaldo, Dirceu Lopes, Éder Aleixo, Reinaldo, Paulo Isidoro, Dadá Maravilha, Ronaldo Luiz, Toninho Almeida, Toninho Cerezo, Humberto Ramos, Vantuir Galdino, Nonato, Procópio Cardoso, Euller, Paulo Roberto Prestes, Natal e Lola.

INDICADOS

GOLEIRO: Everson (Atlético)

Rafael Cabral (Cruzeiro)

LATERAL-DIREITO: Mariano (Atlético) Rodriguinho (América)

e Willian (Cruzeiro)

ZAGUEIROS: (2 concorrentes): Maurício Lemos (Atlético), Bruno Fuchs (Atlético) , Castan (Cruzeiro) e Neris (Cruzeiro)

LATERAL-ESQUERDO: Marlon (Cruzeiro) Guilherme Arana (Atlético)

VOLANTES: (2 concorrentes): Japa (Cruzeiro), Battaglia (Atlético), Otávio (Atlético),

Lucas Silva (Cruzeiro)

e Ian Luccas (Cruzeiro)

MEIAS: (2 concorrentes): Rubens (Atlético), Zaracho (Atlético), Benitez (América), Martinez (América) e Matheus Pereira (Cruzeiro)

ATACANTES: (2 concorrentes): Hulk (Atlético), Paulinho (Atlético), Mastriani (América), Arthur Gomes (Cruzeiro)

e Bruno Rodrigues (Cruzeiro)

REVELAÇÃO DO ANO: Alisson (Atlético), Renato Marques (América) e Japa (Cruzeiro)

DESTAQUE DO INTERIOR: MAMORÉ (campeão da Segunda Divisão)

ITABIRITO (Campeão do Módulo II)



DESTAQUE ESPECIAL: Atleta paralímpico GABRIEL GERALDO ARAÚJO. Nascido em Santa Luzia, ele compete pelo Praia Clube, de Uberlândia. Em 2023, no Pan Paralímpico, em Santiago no Chile, foi medalhas de Ouro nos 200m livres, 50m livres, 50m costas e 100m livres. Nas Paralimpíadas de Tóquio no Japão, foi Ouro e Prata. No Mundial de Manchester, na Inglaterra, conquistou três medalhas de Ouro.

DESTAQUE ESTADUAL:

CRUZEIRO/FUTEBOL FEMININO, campeão Mineiro de Futebol Feminino

DESTAQUE NACIONAL: SADA CRUZEIRO VÔLEI, octacampeão da Superliga; enea campeão Sul-Americano, hepta campeão da Copa do Brasil e tetra-deca campeão mineiro de vôlei masculino.

DESTAQUE INTERNACIONAL: ALICE GOMES, ginasta do Minas Tênis Clube, medalha de Prata no Trampolim nos Jogos Panamericanos. Ela foi a primeira brasileira classificada para os Jogos Olímpicos nessa modalidade.

Todo o processo de seleção e votação é acompanhado pelos auditores da Walter Heuer Auditores Independentes, que garantem a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa.

Briefing

CENTRAL NA ALTEROSA

Em ritmo de folia, a Central do Carnaval da TV Alterosa está de volta para cobertura carnavalesca em Minas Gerais. Após uma pausa causada pela pandemia, o programa, criado em 2018, retornou ontem com patrocínio de Petra e Cemig.

CONVIDADOS ESPECIAIS

O programa será exibido em mais três edições: dias 3, 10 e 17 de fevereiro. Com duração de 45 minutos, o programa será transmitido para todo o estado, ao vivo, das 13h30 às 14h15, diretamente dos estúdios da TV Alterosa. Em todas elas, haverá um artista principal convidado. Na estreia, o Bloco Baianeiros deu seu recado. O bloco de axé foi fundado em 2015 por Danniel Maestri e Lelo Lobão,

ex-baixista do Chiclete com Banana, e já levou mais de 1 milhão de pessoas para as ruas da capital mineira.

MINEIRO

A bola volta a rolar hoje nos gramados mineiros, com a segunda rodada do Campeonato Mineiro 2024. E, como todos sabem, em time que está ganhando não se mexe. Por isso, a Gerdau continua titularíssima como patrocinadora em sua terceira temporada consecutiva. A produtora de aço repetirá ação de homenagear o melhor jogador em campo nas semifinais e finais. O craque do

jogo irá receber um troféu confeccionado em aço Gerdau.

VALORIZAÇÃO

O objetivo da companhia é reforçar a valorização do estado por esporte, além de intensificar os laços da companhia com o torcedor mineiro. Para Pedro Torres, diretor global de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, "o esporte também é uma forma de transformação social, expressão cultural e reflexão das tradições locais, vindo ao encontro dos nossos valores e seguindo a diretriz dos nossos investimentos".

FENÔMENO NO ITAÚ

Exemplo de superação, disciplina e perseverança para alcançar objetivos, o ex-jogador Ronaldo, o "Fenômeno", é o novo protagonista da série 'Feito de Futuro'. O movimento, que celebra os 100 anos do Itaú Unibanco, foi representado por nomes como Fernanda Montenegro e Marta e o terceiro filme está no ar, com o ex-atacante da Seleção Brasileira.

NASCER E RENASCER

Em seu depoimento, Ronaldo fala de sua trajetória no futebol: "Eu nunca parei de nascer, nascer e nascer". Ronaldo Luíz Nazário de Lima tem muita história para contar dentro e fora dos gramados. Começou em um pequeno clube no Rio de Janeiro, onde nasceu, e, atualmente, é presidente do time Espanhol Real Valladolid e do mineiro Cruzeiro.