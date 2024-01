O estilista mineiro Eduardo Amarante, que rompeu as fronteiras do estado e hoje está com seu trabalho em todo o país, tem características fortes e dominantes em seu estilo: babados, recortes e decotes. Essa marca registrada está presente em todas as suas coleções e, para o alto verão 2024, a sua Amarante do Brasil trouxe um trabalho rico em detalhes. Em uma feliz busca pelo ponto de encontro entre as raízes e a tradição brasileira e a intensidade da vida corrida das grandes cidades, o estilista materializou, em peças originais, o que ele chamou de uma “elegância descontraída”.



Um exemplo está na complexidade das tramas que sobrepõem vestidos em tons terrosos, lembrando o trabalho artesanal do tear das bordadeiras, mas sem perder o efeito requintado que procura dar em seus shapes e materiais escolhidos. Os bordados clássicos de flores também se destacam pela união inesperada com o brilho dos paetês.

As estampas são um visual à parte Eduardo Amarante/divulgação



“Essa ambiguidade materializada na escolha dos detalhes e tecidos reflete a potência da feminilidade. Essa força de resistir sem perder a ternura, essa capacidade de ter resiliência e acolher, de suportar a dor e brilhar. O universo feminino me encanta e me espanta, acima de tudo. É para onde volto meu olhar em busca de inspiração, que me injeta criatividade e força de viver”, conta o estilista.



A mistura da delicadeza com a sensualidade está presente também em conjuntos. No off white em laise e babados, no poá dourado, na renda em grafismos. No vermelho intenso, no laranja, em acabamentos que impressionam pelos detalhes da trama, pelas flores bordadas, pelos laços e pedrarias.



As estampas são um visual à parte. O azul e o branco surgem em um tie-dye padronizado por uma geometria diferente do usual. Uma padronagem em tons que trazem frescor e leveza necessários ao forte verão brasileiro.



Mas nem só de leveza se faz uma coleção de verão. O amarelo aparece intenso, solar, vivo, em modelagens mais clássicas, em uma alfaiataria mais “tradicional”, resgatando as ombreiras, que surgem imponentes e poderosas em tops ou em macacão. A cor também é destaque em vestidos com cortes sensuais, fendas e decotes que valorizam o corpo da mulher.

O amarelo aparece intenso, solar, vivo, em modelagens mais clássicas Eduardo Amarante/divulgação



diversidade

As flores surgem tanto em estampas quanto nos detalhes, inseridas em diferentes contextos, dando riqueza ao look, demonstrando a complexidade dos trabalhos manuais e na diversidade de seus formatos. Elas também estão presentes nas diversas propostas do jeans. Elas são detalhes importantes em peças tomara que caia, vestidos e jaquetas, tornando cada look uma roupa exclusiva.



Destaque para o nude em conjuntos em linho, tecido ideal para o verão brasileiro. Com um caimento sofisticado, os vestidos, calças, blazers, tops e saias compõem diferentes versões de estilos para causar uma impressão elegante, para todas as ocasiões.



Chamam a atenção a presença das listras em coletes, blazers e vestidos. A mescla do pink e do laranja intenso remete às flores e frutas, ao calor e o frescor intenso da estação mais quente do ano, e estão presentes também em um elaborado trabalho, em renda nas calças, blazers e tops.

Para a noite, o preto com predarias em um efeito poá ou nos detalhes do busto é a prova de que dá para apostar em produções mais elegantes sem perder o frescor dos shapes característicos do verão.