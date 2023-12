Tenho um livro de cabeceira de devocional diário, coordenado por Doris Krober, que tem mensagens lindas e importantes, e decidi compartilhar com os leitores o dia de hoje.

“Quando passo as informações da minha agenda de um ano para a do próximo, o Salmo 103 sempre me lembra o que o ano que está acabando me trouxe. Sou uma pessoa que “funciona” com a ajuda da agenda. Tenho mania de anotar meus pensamentos, e assim posso recordar grandes e pequenos fatos. Sei com quem me relacionei, com quem falei e o que a pessoa disse. Posso ver para quem mandei mensagens, quem nasceu, quem fez aniversário e até quem partiu. Percebo o que falei demais e o que falei de menos. Revejo com quem briguei e com quem fiz as pazes. Mágoas novas, mágoas antigas, e vejo Jesus sempre trabalhando em mim, naquilo que muitas vezes nem consigo dar conta. Por isso esse Salmo me traz uma santa emoção. Também já o cantei algumas vezes: o sabor embalado pela melodia proporciona tanto refrigério como quando o texto é lido.



Foi esse mesmo salmo que Deus me fez ler um dia antes de operar um câncer de mama, particularmente os versículos 3 e 4 me fizeram confiar que tudo daria certo, como de fato deu, porque o Senhor é muito bom. Veja o versículo 8 “O Senhor é compassivo e misericordioso, mui paciente e cheio de amor”. Ah, eu suspiro, me deleitando na sua presença. Não é um Deus fora de série?



Ele não nos trata como merecemos. Apesar de nossos erros, Ele não age como as pessoas em geral, no “toma-lá-dá-cá”. Pelo contrário, nos conhece como somos: pó. Sabe que nossa existência é passageira. Ele, porém, é eterno, assim como seu amor. Quem consegue compreender a grandeza de suas palavras? Somente um Deus todo-poderoso é capaz de dizê-las de maneira tão sublime, nos fazendo crer que Ele estará presente em cada momento que teremos à frente.



Por tudo isso, bendiga ao Senhor com todo o seu ser, todos os dias do próximo ano. Cada dia é uma nova oportunidade para experimentar o amor de Deus por nós”

