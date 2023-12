Naomi Campbell desfilou no desfile Primavera Verão 2024 de Alexander McQueen no segundo semestre de 2023





Se você tirou sua calça skinny do armário em 2023, muito provavelmente recebeu olhares atravessados.

Mas um novo ano se inicia e com ele a oportunidade de deixar de cometer erros no seu look.

Veja a seguir oito das maiores tendências da moda que devem dominar 2024.

1. Estampa poá (bolinhas)

Getty Images Da esquerda para a direita: roupas de Saint Laurent, Balmain, Carolina Herrera e Undercover

As passarelas estavam lotadas de bolinhas este ano.

A estampa poá costuma ser popular no verão, mas, na verdade, é uma tendência atemporal e versátil que você provavelmente verá muito no próximo ano.

"Pode-se confiar nas bolinhas para elegância e impacto", diz o jornal britânico Telegraph. "Elas são divertidas e não se levam muito a sério. Até o nome sugere alegria de viver".

"Elas são grandes e ousadas, são imperceptivelmente pequenas, são vigorosas, são silenciosas... Trata-se de uma estampa para todos: não tem gênero, não tem classe, não tem idade e atemporal."

2. Vermelho cereja

Getty Images Na sequência, looks da Burberry, Puppets and Puppets, Gucci e Chanel

Com exceção do caroço chato que você tem que cuspir no final, as cerejas são deliciosas — e nesta temporada elas deram às passarelas uma cor marcante, vibrante e confiante.

Algumas marcas apresentaram looks em vermelho cereja da cabeça aos pés, enquanto outras limitaram-se a uma saia ou jaqueta e combinaram com outras cores para formar um conjunto.

"A obsessão da moda pelo vermelho brilhante tem sido impossível de ignorar nas últimas temporadas, vista nas passarelas, mas também nos tapetes vermelhos", diz Alex Kessler, editor da edição britânica da revista Vogue.

"As [coleções] primavera/verão 2024 trouxeram uma mudança significativa em direção a versões mais profundas e opulentas do tom."

3. Looks metálicos

Getty Images Looks de Alexander McQueen, Rabanne, Coperni e Tom Ford

Roupas e vestidos com brilho metálico também são uma excelente aposta para 2024.

Um dos nossos temas favoritos do baile Met Gala da última década foi Homem vs. Máquina, em 2016.

Naquele ano, as maiores celebridades do mundo foram vistas em cores prateadas e futuristas com acessórios inspirados em robôs.

Esse estilo dominou durante a semana de moda de Paris deste ano.

A Net-A-Porter, principal varejista online de moda de luxo do mundo, observa: "Faixas de metais cintilantes brilhavam nas passarelas Primavera-Verão 2024."

Mas se você optar pelo ouro, tome cuidado para não exagerar.

"O ouro metálico dá uma aparência de gladiadora", destaca o site de dicas de moda americano StyleCaster.

"Se você quiser suavizar o tom, combine ouro metálico com materiais alternativos como jeans ou couro."

4. Tricô

Getty Images Looks de Sacai, Loewe, Bottega Veneta e Erdem

No Reino Unido, o clima é tão terrível que, francamente, um belo cardigã ou suéter nunca sai de moda.

Segundo o site especializado Who What Wear, as coleções Primavera/Verão 2024 mostraram que "as malhas são um produto básico, mas não deveriam ser menos fabulosas do que o restante das peças que você veste".

"Os cardigãs bordados da Erdem estão entre as peças mais bonitas que vimos", acrescenta.

Já a revista W sugere: "Cardigãs e malhas da Fair Isle foram a tendência de malhas mais proeminente nesta temporada."

5. Padrões de floco de neve

Getty Images Criações de Stella McCartney, Elie Saab, Valentino e Zimmermann

Reconhecemos que esses designs lindos e complexos são um pouco mais sofisticados do que os flocos de neve que fazíamos na escola com papel e uma tesoura.

"Os designers foram astutos nesta temporada", observa Drapers, revista e site que cobre o setor de varejo de moda.

"As passarelas de Paris estavam repletas de rendas superdimensionadas e broderie anglaise para Primavera/Verão 2024", acrescenta.

(Não se preocupe, já pesquisamos no Google, broderie anglaise refere-se a padrões com pequenos furos redondos ou ovais recortados no tecido, proporcionando a aparência de floco de neve.)

Várias das roupas exibidas nas semanas de moda tinham o design do floco de neve colocado na frente e no centro, enquanto outras o exibiam através de uma camada externa transparente.

6. Laços e fitas

Getty Images Designs de Giambattista Valli, Kimhekim, Sixdo e Aknvas

Se você estiver lendo isso em casa, perto dos papéis de presente descartados do Natal, certifique-se de recolher os laços e fitas antes que cheguem à lata de lixo.

Laços gigantes apareceram nas coleções de vários grandes estilistas durante as semanas de moda, então poderemos vê-los adornando muitos vestidos no próximo ano.

"Laços grandes e opulentos, vistos em desfiles como Sixdo e Aknvas, adicionaram um toque de capricho a looks que de outra forma seriam simples ou sem adornos", segundo a revista americana InStyle.

Mas nem todas as marcas optaram por designs grandes e chamativos — outras escolheram laços e fitas muito menores para decorar, complementar ou amarrar roupas.

"O acessório delicado cria um visual suave e romântico, não importa como seja usado, atuando como detalhes de roupas para uma série de silhuetas diferentes" sugere o site de tendências de moda Nylon.

7. Shorts curtos

Getty Images Chloe, Tom Ford, Versace e Gucci

No próximo verão, provavelmente veremos uma explosão na popularidade nos shorts curtos em uma variedade de cores, estilos e tecidos.

"Os dias de treino de perna estão prestes a valer a pena", diz o Net-A-Porter, "porque, pelo que vimos nas passarelas, shorts realmente curtos serão o grande destaque do verão de 2024."

8. Materiais reciclados, usados ou sustentáveis

Getty Images Looks de Stella McCartney, Who Decides War, Eckhaus Latta e Andersson Bell

Provavelmente, a tendência de moda mais importante que todos deveríamos adotar no próximo ano é o verde.

Mas não se trata da cor.

A sustentabilidade tem sido uma preocupação há muito tempo em relação à altamente poluente indústria da moda. Muitos consumidores compram algo barato, usam algumas vezes e depois jogam fora.

Pequenos passos estão sendo dados para resolver a pegada de carbono da indústria, tais como a crescente popularidade de websites especializados em roupas usadas, mas muitos sentem ser necessário fazer muito mais.

Por isso, aplaudimos os designers que estão colocando a sustentabilidade em primeiro plano — seja mudando as suas práticas de trabalho, seja incorporando materiais usados em seus designs.

Exemplos destacados pela Vogue britânica incluem o uso de Kelsun por Stella McCartney, uma fibra à base de algas marinhas que teroricamente possui uma pegada de carbono significativamente menor do que as fibras convencionais.

Já Eckhaus Latta apresentou uma série de calças feitas em 3D a partir de fios, eliminando o processo de confecção do tecido e reduzindo o excesso de estoque ao tornar o processo de fabricação mais ágil.

"Os resíduos e o estoque morto ganham uma segunda vida como novas peças de vestuário", diz a plataforma internacional de moda Fashion United.

"Os materiais destinados ao aterro sanitário são resgatados e retrabalhados. Remendados, transformados e colocados em camadas com imperfeições e sinais de desgaste celebradas em vez de escondidas."

À medida que aumenta a consciência dos consumidores sobre a sua pegada de carbono, talvez os itens que muitos escolherão usar mais no próximo ano sejam as roupas que já estão no seu guarda-roupa.