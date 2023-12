"O mundo hoje pede que todos estejam de mãos dadas", diz Mary Arantes. Entre andanças e descobertas, a designer coroa a visão de que o coletivo é um caminho fortalecedor. Ela não para. Depois do sucesso com o encontro com a Feira na Rosenbaum no Mercado Novo, no fim de novembro, ela volta para a casa, na Serra, em BH, para a edição de Natal da Quermesse, a partir dessa sexta-feira (8/12) até domingo (10/12).

Com 26 eventos do tipo já realizados, mostrando que entrou de vez para o calendário da cidade, Mary exalta diferentes mestres criativos, afirmando como o fazer artístico em Minas Gerais e no Brasil, e todas as suas ramificações, é potente. E não é hora de concorrer. Todos se unem para, assim, abraçar uma causa maior.



"É a alma brasileira presente em cada momento de uma curadoria cuidadosa. É uma comunidade que compartilha a mesma linguagem. Comprar de quem cria, adquirir produtos com histórias que fazem a diferença no cenário nacional", diz Mary, dona de um olhar aguçado para encontrar o que é único, belo e dono de identidade.



Desta vez, são 41 expositores, dentre os quais 19 fazem sua estreia na Quermesse da Mary. Entre arte, artesanato, design, decoração, moda, bem-estar e culinária, a lista tem cerâmicas, porcelanas, joias autorais e bijuterias, vestuário adulto e infantil, bolsas, gravuras e aquarelas, papelaria, roupa de cama e mesa, saboaria e produtores de gastronomia, tudo cuidadosamente selecionado.



A designer, celebrada pela marca Mary Design e promotora da Quermesse, fala sobre como mudou o conceito de artesanato ao longo dos anos. A tecnologia evoluiu, mudou o próprio jeito de fazer, os produtores têm, inclusive, mais entendimento sobre o que é o design e que papel ele exerce nesse novo contexto. O profissionalismo torna cada vez mais tênue o limite entre o objeto de arte, o artesanato e o design - e assim nasce a artes plásticas popular.



Abê Studio e Alaranjo Quermesse da Mary/Divulgação

Ar Something e Be.Nato Quermesse da Mary/Divulgação

"A arte popular costumava estar relegada às casas de praia. Hoje ocupa galerias de arte", aponta Mary, lembrando que a arte popular, assim chamada de artes plásticas popular, tem vivido um momento de reconhecimento e valorização. "Para muitos curadores, o que foi o modernismo, hoje é o artesanal, a pátria e a cultura sendo valorizadas. É como se estivéssemos fazendo uma redescoberta do ser brasileiro. Vivendo processos de descolonização e auto aceitação", frisa.



E Minas Gerais é mesmo celeiro de nomes importantes, com trabalhos que, de tão bonitos, ecoam pelo Brasil e fora do país. Brasil que também emana uma presença criativa em especial, um movimento de autenticidade que convida à apreciação. Cada um dos que participam da Quermesse exibe um trabalho esmerado e, mais que suas produções, contam experiências de vida, viajam por sensações, permeiam emoção, retratam histórias narradas em cada pormenor. Mais que o objeto, uma construção, em cada traço um sentimento, resgate. É ainda um momento para o encontro, para viver e conviver.



Beau e Bordados da Barra Quermesse da Mary/Divulgação

"Tem gente que me pergunta quando vou parar para descansar. Respondo em bom tom: quando morrer! Quero viver fazendo o que mais amo, trabalhando pelo que sempre acreditei. Pelos produtos carregados de brasilidade, que resgatam técnicas artesanais, pela transmissão geracional dos saberes e fazeres, pela originalidade, cor e alegria que nós brasileiros temos e que imprimimos no design e na arte popular", diz Mary. Pensando nos expositores, ela conta que se sente bem em perceber que muitas marcas já dão passos em volta de assuntos relevantes, gritantes para o ser humano e para o planeta.



Carlos Penna e Cerâmica Flávia Guimarães Quermesse da Mary/Divulgação

Do bordado



Convidada da Quermesse, vem a Bordados da Barra, associação de mulheres bordadeiras do vilarejo quilombola Barra da Cega, próximo a Milho Verde, no interior mineiro, criada por Maria José Marques de Oliveira. Bordado que tece poesias, belezas cotidianas entre flores do cerrado, cenas do riozinho que faz “s” na curva da estrada, a chaminé cuja fumaça desenha o céu.



Cravo e Caderno e Gogoia Design Quermesse da Mary/Divulgação

Compromisso

Com a premissa de diminuir a utilização de plástico, a Be Nato, das farmacêuticas Cristiane Malacco e Patrícia Leite, traz em sua linha de cosméticos condicionadores e shampoos sólidos, enquanto a Cravo e Caderno, de Gabriela Tavares e Arthur Henrique, busca nas sobras das madeiras da marcenaria Atelier Muirá, parceiro da marca, a matéria-prima para construir marcadores de livros, capas de caderno e marchetaria. Com aproveitamento total de retalhos de tecidos para criar roupas em pequena escala, o zero waist e o upcycling são o mote do trabalho da Valezero, da estilista uruguaia Valéria Freire, em um fazer consciente, avesso a grandes produções, ao fast fashion.



Em panos de prato com frases descontraídas, a Pandiprato, de Sandra Vieira , edifica a marca em um movimento de descolonização - se apropria das raízes mineiras, do linguajar, formando quase uma língua nova, o mineirês, para apresentar as peças tão bem humoradas. Estão na Quermesse ainda marcas como a Beau, de joalheria agênero e atemporal, do designer de gemas e joias Erick Costah, e a Ar Somethig, recém-lançada, do mineiro Antônio Gomes, com o frescor de ser unissex, que pensam produtos que cabem em todos os corpos.



Helena Campos e IM.Cerâmica Quermesse da Mary/Divulgação

Barro

Enquanto isso, a ceramista Thais Mor aproveita as cerâmicas que se perdem no forno (entre o que parte, quebra ou racha) para emoldurar uma personalidade toda especial, na consciência de que o inesperado no processo de queima tem, e como, o seu lugar. A ceramista e professora Flávia Guimarães exibe a cerâmica utilitária. Em uma característica limpa e potente, desenha formas que criam um desejo de posse para funções ainda não pensadas pelo consumidor. Isadora Mourão, da IM.Cerâmica, aparece com peças situadas em um novo lugar, entre vasos e esculturas, que questionam nome e posicionamento dos objetos.



Além de telas e impressões em fine art, carregadas de cor e brasilidade, a artista plástica Helena Campos usa a porcelana branca como suporte de seu recente trabalho, pratos pintados com rostos de orixás femininas, as Yabás.



Da joia à biju



De volta aos nomes dos adornos para o corpo, está Júnia Giannetti e sua clássica joalheria - seus colares de pedras e pérola não ficam de fora. A jovem, afetiva e delicada Joias com Poesia anuncia outros tempos e faz seu batismo na Quermesse. Na lista dos acessórios, figuram ainda Junea Fontenelle com seu design impecável, e Carlos Penna, um designer de joias que se joga, sem medo de extrapolar.

Com inspirações arquitetônicas, compondo traços em linha reta, fitas de metal e esferas que contrapõem ao banho, de suas bases, Marina Faria, com a Gogoia Design, é nova e inova.



Joias com Poesia e Júnea Fontenelle Quermesse da Mary/Divulgação

A própria fábrica de bijus Mary Design, encerrada há quatro anos, mas sem deixar de ser desejada pela clientela fiel, está na Quermesse com uma das peças mais icônicas criadas por Mary Arantes, o colar Homenagem à Maria.



Júnia Gianetti e Mariângela Chiari Aquarela Quermesse da Mary/Divulgação

Vestir o corpo



Na seleção do que é para se vestir, vem do Rio de Janeiro a conhecida e mais que querida das mineiras antenadas, a Obra Ipanema, de Fellipe Caetano e Ivo Minoni, com suas roupas ancoradas na arquitetura e na bossa carioca de ser. Miêtta, de Fábio Resende, surge com sua coleção fresca em brancos, crus e cinza, junto a vestidos que lembram telas abstratas. Entre diversas gamas de verde, largamente exploradas na coleção, e o vestido com meia bola gigante, em verde, o queridinho da estação, ele celebra o corpo como galeria.



Memoro Atelier e Miêtta Quermesse da Mary/Divulgação

Obra Ipanema e Oli.o Quermesse da Mary/Divulgação

Para os pequenos, a Oli.o, de Paloma Okano, é roupa infantil com cara de criança - caminha pela limpeza das formas e, em tecidos como linho e algodão, trabalha o conceito da marca infantil em peças como o desejado kimono japonês, concebido para os pimpolhos daqui.



Do papel à madeira



A Memoro Atelier, de Maurilio Maia, conta que existe outra forma, muito mais lúdica, de fazer papelaria. São cadernos e blocos recheados de surpresas, páginas diferentes umas das outras, não apenas nas texturas, mas também em formas e cores. Na série de posters com colagens desenvolvidas por ele, o criador constrói narrativas.



Bem-estar



No menu de bem-estar e cuidados para o corpo, Perfetto, de Isabela Teixeira da Costa, exibe sabonetes artesanais, estampados em relevo, transportando poemas do viver e do banhar. Neles, pássaros compõem paisagens que derretem no corpo, flores que desabrocham em um leve lavar de mãos.



Pandiprato e Perfetto Saboaria Quermesse da Mary/Divulgação

Bolsa



Priscila Torres é mineira e mora no Rio de Janeiro. Imprime em sua marca a maneira jovem e arrojada de ser, com a linha de bolsas em couro metalizadas que fizeram sucesso na temporada de exposição no São Paulo Fashion Week desse ano. Em contraposição, aparece a artesanal Alaranjo, marca de Adriana Laranjo. As bolsas feitas à mão passeiam por tramas de fibras vegetais, lembram cestarias, acrescidas de acabamentos em crochê e macramê.



Priscila Torres e Thais Mor Atelier Quermesse da Mary/Divulgação

Da aquarela



Luisa Simão, conhecida como aquarelista, brinda o público da Quermesse com imagens lúdicas e personagens imaginários, entre eles Abê, de onde extraiu o nome da marca, Eu sou Abê. Mariângela Chiari, mais conhecida pelo seu olhar fotográfico, pinta agora com o mesmo olhar que borda, inventando cenas, ora aquareladas, ora bordadas, ora ainda bordadas e aquareladas. Suavidade, delicadeza na cartela de tons usados, esmaecidos, são traços da marca Mariângela Chiari Aquarelas.



Valezero e Amassa Quermesse da Mary/Divulgação

De mãos dadas



A instituição filantrópica Valley for Vale foi criada recentemente em Nova York pela psicanalista junguiana Andrea Fiuza Hunt e tem como propósito a valorização dos artesãos do Vale do Jequitinhonha, dando a eles visibilidade, com espaços em mostras nacionais, proporcionando geração de renda e venda com preço justo. O nome da instituição sugere que se forme uma ponte do Hudson Valley, onde Andrea mora, ao Vale do Jequitinhonha. Aqui no Brasil, Mary Arantes, nascida e criada no Vale, faz a seleção e curadoria dos artesãos.



José Maria Alves da Silva e Margarida Pereira Silva Quermesse da Mary/Divulgação

Nesta edição da Quermesse, são convidados desse projeto ceramistas descendentes do famoso Ulisses Pereira. A família, no evento representada por Margarida Pereira, José Maria Alves da Silva e José Maria Alves da Silva Junior, o Juninho, filhos e neto do mestre, mostra o quanto a preocupação em formar novas gerações, em resgatar técnicas artesanais, em transmitir e garantir que mais pessoas aprendam o legado ancestral, é importante.



Contam que Ulisses ia para o mato conversar com as plantas e os bichos, voltava e esculpia o que via dos seres que encontrava por lá, criando uma linguagem firmada em formas antropomorfas e zoomorfas, uma mistura entre referências humanas e animais. Margarida, José Maria e Juninho são a prova viva de que a transmissão geracional está sendo repassada no Vale do Jequitinhonha. Não apenas a transmissão, mantida, como a forma ensinada por Ulisses, nas figuras cujo estilo próprio permeia o lugarejo chamado Santo Antônio, distrito de Caraí.



José Maria Alves da Silva Júnior (Juninho) e Vitoriano Doces Quermesse da Mary/Divulgação

Comes e bebes



No quintal da Quermesse, as delícias gastronômicas recebem quem chega para comprar, beber e celebrar a vida. A Pães Du Kanto, de Monica Baptista, e a Officina Vegana se revezam para trazer pães novos e frescos a cada dia. A AM Chocolates, de Ana Maria, vem com sua bala delícia e o biscoito catucci que faz viajar pela Itália, sem esquecer do doce de figo embalado em pano de festa.



AM Chocolates e Dona Farofa Quermesse da Mary/Divulgação

Du Kanto e Expressar Gourmet Quermesse da Mary/Divulgação

Trezentos e Trinta, da Alexandra Xavier, faz a alegria do quintal com seus inovadores brownies, enquanto a Dona Farofa, de Juliana Ribeiro, participa como de costume com sua farofa divina, e agora com a mais nova produção de praliné. O premiado doce de leite da Vitoriano Doces, vem de Bichinho, povoado perto de Tiradentes, com seu companheiro tentador, o licor também feito de doce de leite.



Officina Vegana e Pandora Quermesse da Mary/Divulgação

A Expressar Gourmet, de Bruno Bethonico, integra o time de sabores com as exclusivas combinações de geleias, molhos e antepastos feitos sem conservantes. O ateliê de confeitaria artesanal Pandora, de Leca Rocha e Michelle Luice, com a produção de macarons, mini pâtisseries, chocolates finos, tortas, pavlovas, presentes e cestas, entre iguarias de deixar água na boca, e os maravilhosos picolés da sorveteria autoral Picolé, feitos no Mercado Novo, em misturas inusitadas, com DNA autenticamente mineiro, uma pedida e tanto para o calor, marcam presença.



Picolé e Tost Café Quermesse da Mary/Divulgação

Etiqueta dos irmãos Miguel e Pedro, a Amassa é a escolha certa para o almoço. Além das massas, oferece refrigerantes, água e cerveja. Adriana Cavalcanti participa com a Tost Café e seu cardápio de cafés e drinks relacionados à bebida. Contempla os visitantes do evento com sucos e, prata da casa, a apetitosa torta de frango desfiado. A Julieta Biscoitos comparece com seus biscoitos artesanais, produzidos com carinho e afeto, um abraço para se reunir em torno da mesa e, a cada mordida, degustar bons momentos e despertar memórias.



Trezentos e Trinta e Julieta Biscoitos Quermesse da Mary/Divulgação

"Um evento como esse traz na bagagem técnicas ancestrais, artesãos e artistas que detêm o fazer em cada criação, nos lembrando que estamos vivendo um momento de dar ao ancestral e sua sabedoria a possibilidade de ser moderno, atual e contemporâneo", convida Mary.



Lista de expositores:



Abê Studio - @eusouabe

Alaranjo - @alaranjo_

Ar Something - @ar.something

Be.Nato - @be.nato

Beau - @beaujoias

Bordados da Barra - @bordadosdabarra

Carlos Penna - @carlospenna.design

Cerâmica Flávia Guimarães - @ceramica_flaviaguimaraes

Cravo e Caderno - @cravoecaderno

Gogoia Design - @gogoia.design

Helena Campos - @helenacampospinturas

IM.Cerâmica - @im.ceramica

Joias com Poesia - @joiascompoesia

José Maria Alves da Silva



José Maria Alves da Silva Júnior (Juninho)

Júnea Fontenelle - @junea_fontenelle

Júnia Gianetti - @juniagiannetti.joias

Margarida Pereira Silva

Mariângela Chiari Aquarelas - @mariangelachiari_aquarela

Mary Design - @mary_design

Memoro Atelier - @memoroatelier

Miêtta - @mietta_bh

Obra Ipanema - @obraipanema

Oli.o - @_oli.o

Pandiprato - @pan.diprato

Perfetto Saboaria - @perfettosaboaria

Priscila Torres - @priscilatorresdesign

Thais Mor Atelier - @thaismoratelier

Valezero - @valezero_

Gastronomia

Amassa - @amassa.cozinha

Am chocolates - @anamariachocolates

Dona Farofa - @dona.farofa

Du Kanto - @paesdukanto

Expressar Gourmet - @expressar



Julieta Biscoitos - @julietabiscoito

Officina Vegana - @officina.vegana

Pandora - @pandorachocolatesemacarons

Picolé - @picolepicolepicolepicolepicole

Tost Café - @tostcafe

Trezentos e Trinta - @trezentosetrinta

Vitoriano Doces - @vitorianodoces

26ª Quermesse da Mary

De 8 a 10 de dezembro 2023

Dias 8 e 9, sexta e sábado, de 10h às 19h

Dia 10, domingo, de 10h às 17h

Rua Ivaí 25, Serra, BeloHorizonte

Entrada gratuita

Evento pet friendly



Contato:

Mary Figueiredo Arantes

(31) 9.9213-0978 e mary@marydesign.com.br

@quermessedamary

@coisasdamary

@mary_design