Ação especial com maquiagens marca estação dos presentes

Para quem gosta de maquiagem e já está no clima da Black Friday, Belo Horizonte será, neste sábado (25/11) uma das cinco capitais brasileiras a receber a turnê “MACninha”, da marca de maquiagem MAC Cosmetics. A ação exclusiva contará com uma máquina de pegar prêmios, onde os participantes poderão ganhar desde produtos à um voucher de R$ 500 para compras na marca. A “MACninha” será no Mercado Novo (Avenida Olegário Maciel, 742, Centro), das 10h às 20h.

Nesta quarta-feira (23/11) a MAC divulgou, em seu perfil no Instagram, um jogo com dicas de quais seriam as cidades a participar da turnê. Muitos internautas já haviam adivinhado que a máquina de prêmios ia aterrissar em Belo Horizonte.

Para ganhar os brides, o participantes vão jogar em uma tradicional maquininha de garra estilo “grappling hook”, normalmente usada com ursinhos. Entre os brindes estarão maquiagens em tamanho full size e em versões mini, vale-serviços nas lojas da marca e também vale-cupons de R$ 500 para compras no site.

A "MACninha" não é a única iniciativa de fim de ano da MAC, que também vai contar com promoções de Black Friday, que ocorre oficialmente amanhã (24/11), e lançamentos para o Natal. Nesta época especial, as tradicionais embalagens MAC pretas mudam para o branco e o cromado brilhante, para combinar com a estação dos presentes.