A fusão de valores essenciais para Mixed e Zapalla, como a alegria e importância da família, foi o que impulsionou a criação da primeira collab entre as marcas do grupo Mixed. A coleção foi pensada com o propósito de criar peças que vestissem a família inteira, especialmente nas viagens de fim de ano, e ao mesmo tempo em que oferecesse opções de presentes para a temporada festiva.

Saia e blusa Ashua/divulgação

Todas as peças giram em torno da estampa Paradise, cuidadosamente desenvolvida para se encaixar no guarda-roupa feminino, masculino e infantil. Com desenhos florais, destaca um ponto em comum presente no DNA das marcas: a certeza de que uma bela estampa traz alegria ao ato de vestir, ainda mais quando envolve um dos pilares mais importantes da sociedade: a família.