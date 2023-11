Com quase 30 anos de carreira, já realizada na profissão, Eduarda Correa viveu uma emoção inesperada. A arquiteta de Belo Horizonte recebeu dois prêmios no concurso The International Property Awards – Américas com o projeto da casa Vila Angatu, em Itacaré, na Bahia. Brilhou aos olhos dos estrangeiros o uso de materiais locais, como tala de dendê, folha de bananeira e palha. Detalhista ao extremo, Eduarda se destacou ao longo desses anos com um trabalho de design de interiores que privilegia elementos atemporais.

O que levou você para a arquitetura?

A minha mãe era dona da loja de móveis e decoração Tetum e, de certa forma, ela me influenciou. Sempre gostei de desenhar, de fazer trabalhos manuais e falava que ia ser artista plástica. Foi a minha mãe que disse: “quem sabe você não faz arquitetura, é uma profissão que abrange muitas áreas”. Fui estudar arquitetura, me formei no fim de 1994 e montei meu escritório nos jardins da casa dos meus pais, no Bairro Sion. Na época, a arquitetura era bem manual, então trabalhava com prancheta, papel vegetal, tinta e nanquim. Comecei sozinha, depois éramos eu e mais uma. Logo tive que pedir o quarto de hóspedes da casa dos meus pais e já tinha cinco pessoas trabalhando comigo. Em 2011, nos mudamos para o Vila da Serra e estamos lá até hoje.

Você se especializou em algum tipo específico de projeto?

Teve um fato que foi decisivo para a minha carreira. Fui fazer estágio em São Paulo com um grande arquiteto de edifícios e ele me falou: “Não tenha preconceito de trabalhar com interiores. Enquanto tem um arquiteto fazendo edifício, aparecem 30 oportunidades de decoração”. Ainda não existia o nome design de interiores. Isso abriu a minha cabeça. Sempre fui muito detalhista e minuciosa. Não pensava só no macro, olhava para o micro, os detalhes e essa minúcia acabou me levando para o design de interiores. Perdi totalmente o preconceito. A demanda maior do escritório é por projetos de interiores, tanto pela questão de oportunidades quanto por esse meu detalhismo. Faço também projetos arquitetônicos, mais na área residencial, e já entro no detalhamento, então fica um trabalho mais completo. Tudo que envolve muito detalhe me atrai mais. Por exemplo, gosto de fazer lojas, que exigem um detalhamento mais específico e primoroso. Trabalho há mais de 20 anos para construtoras, também na área de detalhamento do apartamento tipo e das áreas comuns do edifício.

O que tem em comum nos seus projetos?

Os meus projetos são muito atemporais. Não sou de modismos. Gosto de trabalhar com coisas boas, que não sejam descartáveis, que não cansem e que tenham uso por um longo tempo. Tudo é muito caro em projeto de interiores, então não dá para comprar e depois jogar fora. O que acontece muito com os meus clientes é que, depois de um tempo, os filhos já se casaram, estão vindo os netos, aí a gente muda o projeto para adequá-lo àquela nova fase de vida.

Fale de algum projeto que te marcou.

Com a Tetum, a loja da minha mãe, que depois virou Líder, tive a oportunidade de fazer um projeto sustentável. Contei com a consultoria de uma empresa para conseguir a certificação LEED de sustentabilidade. Foi o primeiro edifício comercial de Minas Gerais que recebeu esse selo. Isso foi em 2013. Fiz uma imersão no mundo da sustentabilidade, então considero esse um trabalho muito interessante e enriquecedor.



Como surgiu a oportunidade de participar do prêmio?

Um representante da empresa que faz o The International Property Awards, com sede em Londres, entrou em contato comigo há dois anos falando que tinha visto o meu trabalho e que achava que eu tinha potencial para entrar nesse concurso. Falei que tinha interesse, mas que ia terminar um projeto para me inscrever. Terminei a casa na Bahia e, no início do ano, comecei a montar o portfólio para mandar para o concurso. Eles dividem o prêmio por categorias e continentes, então entrei na região Américas. Fizeram contato comigo novamente para me avisar que era finalista e que a premiação seria em Toronto, no Canadá, em setembro. Lá recebi dois prêmios com o mesmo projeto. Venci como o melhor design de interiores residencial do Brasil e fui premiada com cinco estrelas, que é a pontuação máxima.

O que esses prêmios significam para você?

Esse reconhecimento no exterior é muito gratificante. Já tinha recebido vários prêmios aqui no Brasil, mas a premiação internacional foi a coroação do meu trabalho. Vou fazer 30 anos de formada e essa era uma conquista que não tinha. Acho que tudo isso abriu minha visão para levar meu trabalho para o mundo.

Conte um pouco da história do projeto da casa em Itacaré.

Os clientes são mineiros e queriam uma casa de praia grande para receber família e amigos. Apesar de ser uma casa muito contemporânea, com linhas muito modernas e cosmopolitas, usamos muitos materiais locais. Acho que por isso o projeto brilhou aos olhos dos estrangeiros. Lá tem painéis com revestimento de tala de dendê, feito na Bahia mesmo; tem papel de parede feito com folha de bananeira; tem palha revestindo mobiliário; tem um painel grande com flores de cerâmica feitas por artesãs do Vale do Jequitinhonha, trazendo um pouco do artesanato brasileiro.

Depois dessa conquista, o que você quer para o futuro?

Para ser sincera, estou bem satisfeita com o que desenvolvi até agora. Não sei se tenho muitas aspirações. Continuar no caminho que tracei já é uma conquista muito grande. Hoje me considero uma pessoa realizada porque consegui construir minha profissão sem abrir mão da minha família, minhas raízes, minha essência. A gente sabe o quanto que é difícil conciliar tudo isso. Quantas mulheres que abrem mão do casamento ou da maternidade em função de uma profissão. Me casei em 1995, logo depois que me formei, e tenho duas filhas, uma de 23 anos e outra tem 15. Pude acompanhar o crescimento delas. Encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal é muito importante e realizador. Se só tivesse investido na carreira, não seria tão feliz.