O Power Show Kids encerrou mais uma temporada reafirmando seu sucesso. Em sua 7ª edição, o tradicional concurso musical infantil promovido pelo ItáuPower Shopping em parceria com a TV Alterosa estabeleceu novo recorde de votos na finalíssima: 239 mil participações. A campeã de 12 anos carrega em seu nome artístico um dos maiores símbolos musicais do planeta, canta e toca feito gente grande e esbanjou talento para conquistar o título. Trata-se de Larissa Viola, revelação mirim eleita pelo voto popular e que dá mais um passo em direção à fama.

A disputa final foi emocionante, muito equilibrada do começo ao fim pelo alto nível técnico dos participantes. A campeã fez parte do time do cantor Podé, vocalista da banda Tianastácia. O time concorrente teve o comando da dupla sertaneja Dom & Juan. Larissa Olímpia de Souza, conhecida como Larissa Viola, superou na fase final os também talentosos Gabriel Henrique Boy Santos, Ana Clara dos Santos Silva, Julia Emanuely Palhares Oliveira, Julia Perdigão Shultz e Laura Ribeiro Santos. Ela recebeu o prêmio de R$ 5 mil em vale compras e os outros cinco finalistas vale compras no valor de R$ 1 mil, cada.

Durante a disputa, os cantores mirins se apresentaram no palco do ItaúPower Shopping, na praça de Alimentação, que ficou lotado em todas as etapas. O público também pode acompanhar a temporada pela TV Alterosa ou em suas redes sociais. Os garotos se apresentaram em pocket shows, antes da finalíssima, que foi exibida integralmente na TV Alterosa. Os participantes contaram com orientação técnica dos cantores Podé, Dom & Juan. Antes, todos foram avaliados pelo corpo de jurados formado pela atriz mirim Laura Schadeck, o ator e cantor Gabriel Moura, o produtor musical Rique Azevedo, o ator e humorista Thiago Carmona e a cantora e compositora Mariana Nunes. Em seguida, os seis selecionados foram separados em dois times, comandados por Podé e pela dupla Dom & Juan.



SABOR ESPECIAL

Sucesso de público, o concurso reúne crianças dos 5 a 12 anos e é uma marca registrada na agenda de ventos do ItaúPower Shopping e na grade de programação da TV Alterosa. Este ano, o concurso fez parte das comemorações dos 20 anos do shopping, como destaca Renata Costa, Gerente de Marketing do ItaúPower:

"Esta edição teve um sabor especial porque integrou as comemorações pelos 20 anos do mall, e o que vimos foi uma competição de alto nível, com muita dedicação e entusiasmo entre os finalistas. Entre todos os eventos que produzimos, o Power Show Kids está, definitivamente, entre os mais aguardados. Parabéns à Larissa e a todos os que participaram neste ano! E fiquem ligados, porque em 2024 o Power Show Kids estará de volta."

O concurso cultural criado para revelar talentos mirins é uma iniciativa do ItaúPower Shopping, com realização da TV Alterosa.



No cinema

Contando com completa rede de lojas, praça de alimentação com restaurantes, cafés e lanchonetes, cinemas Multiplex/Cineart, teatros e espaços para shows o shopping se consolida como polo de cultura e lazer para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sua mais recente atração é a nova turnê de Taylor Swift. No show "The Eras Tour", exibido na telona, a cantora pop faz uma viagem por sua carreira e passa por todos os seus grandes hits, como "Cruel Summer", "Love Story" e "Blank Space". Além disso, o show é um grande espetáculo para os olhos, com diversas trocas de roupas, projeções e a música surpresa. Portanto, boa oportunidade de usar um look inspirado na sua era favorita e suas pulseiras da amizade!



Briefing

GERDAU NA F-1

A Gerdau marca presença no Grande Prêmio São Paulo de F-1. A empresa coloca à disposição dos torcedores um trem da Linha 9-Esmeralda, em São Paulo, que ficará em circulação até o dia 7 de novembro. O trem foi envelopado com imagens de um carro de corrida e que remetem à capital paulista em tons de azul. Uma das paradas da linha é a estação Autódromo Interlagos, onde ocorre hoje a etapa brasileira do GP de F-1, do qual a Gerdau é a fornecedora oficial do aço.

HOMENAGEM a RUBINHO

A marca também fará homenagem ao piloto Rubens Barrichello, que marcou história na F-1. Ele receberá um troféu de aço 100% reciclável com designer de Fred Gelli, cofundador e CEO da Tátil Design e um dos criadores do logo das Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. A homenagem marca os 30 anos da

estreia de Barrichelo na F-1.

GOLEADA NA SULA

Mesmo sem um clube paulista na final da Copa Sul-Americana, a decisão entre Fortaleza e LDU (Equador), que culminou no vice-campeonato do time nordestino nas penalidades máximas, deu ao SBT/Alterosa o segundo lugar com ampla vantagem sobre a Record. Dados da Kantar Ibope apontam que a partida teve 8,5 pontos de acordo. O SBT teve 175% a mais de audiência na faixa em comparação com a Record, que registrou 4,9. A Globo preparou um Caldeirão com Mion especial Djavan e não viu seus ponteiros serem mexidos. No Nordeste, o SBT liderou geral também.

PARCERIA RENOVADA

Sesc em Minas e Instituto Galo assinaram novo termo de parceria com finalidade de desenvolver ações e projetos voltados à assistência social, ao esporte, à cultura, ao lazer, à educação, à saúde e ao meio ambiente. Desde o ano passado, a parceria promove ações mensais de solidariedade e filantropia. Em vários eventos na capital e no interior, o Instituto Galo e as equipes da Ação Social do Sesc arrecadaram donativos para 123 entidades. Nesse período, foram realizadas 51 ações, com a distribuição de 7,4 mil cestas básicas.

HOMENAGENS NO BOTECAR

A 7ª edição do festival gastronômico de bares da capital mineira homenageia Minas Gerais nos nomes dos pratos, seus ingredientes e temperos. Ao todo, 37 botecos servem pratos que concorrem ao mais saboroso do evento, até 30 novembro. Já cerveja Petra, oficial do evento, homenageará pontos turísticos em copos exclusivos e colecionáveis.

UH, QUE BELEZA!

Embalado pela versão repaginada de "Uh, que beleza!", há um mês da Black Friday, O Boticário anuncia a chegada da Beauty Week, a maior promoção anual da marca, com descontos de até 60% para produtos de multicategorias. O movimento fica disponível até o dia 26 de novembro. Veja o comercial em https://www.boticario.com.br/dicas-de-beleza/beauty-november-do-boticario-tudo-o-que-voce-precisa-saber/