Presidente da Fifa parabeniza Palmeiras por título da Libertadores e manda recado: ‘Nos vemos no Mundial’ (Gianni Infantino, presidente da Fifa)

O título da Libertadores conquistado pelo Palmeiras diante do Estudiantes contou com um espectador ilustre nas arquibancadas do Estádio Centenário, em Montevidéu. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, acompanhou a decisão e parabenizou o clube paulista após a conquista continental.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em mensagem divulgada em suas redes sociais, neste domingo (29/11), o dirigente destacou a campanha do time paulista, elogiou a organização do torneio e afirmou que espera reencontrar a equipe nos próximos compromissos internacionais promovidos pela entidade.

“Parabéns, Palmeiras! Felicidades ao clube por conquistar esta Copa Libertadores aqui no estádio Centenário, em Montevidéu”, disse Infantino.

Infantino também elogiou o Estudiantes pela campanha e destacou o trabalho realizado pela Conmebol.

Recado para o Mundial

Ao encerrar a mensagem, o presidente da Fifa direcionou um recado especial ao clube paulista ao mencionar as próximas competições internacionais.

“Nos vemos no Mundial de Clubes. Neste estádio histórico, o Centenário de Montevidéu, mais uma página da história foi escrita. Um abraço a toda a América do Sul”, afirmou.

Com a conquista da Libertadores, o Palmeiras assegurou presença em duas importantes competições organizadas pela Fifa. A equipe comandada por Abel Ferreira disputará a Copa Intercontinental de 2026, no Catar, e também garantiu vaga na Copa do Mundo de Clubes de 2029.

No torneio intercontinental, o primeiro desafio será diante do Toluca, do México, no dia 9 de dezembro, pelo chamado Dérbi das Américas. Caso avance, o Palmeiras encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na fase seguinte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Presidente da Fifa parabeniza Palmeiras por título da Libertadores e manda recado: ‘Nos vemos no Mundial’ foi publicada primeiro no No Ataque por Alexandre Ribeiro de Barros - Gazeta Press