Jamaica e EUA garantem vaga, e Copa do Mundo no Brasil chega a 20 seleções classificadas
Jamaica e EUA venceram nas quartas de final do Campeonato da Concacaf e carimbaram o passaporte para a Copa do Mundo de 2027; outras duas seleções da Concacaf garantirão vaga neste sábado (28/11)
compartilhe
A data Fifa de novembro/dezembro garantiu outras duas seleções na Copa do Mundo Feminina de 2027, a ser disputada no Brasil, entre 14 de junho e 15 de julho: Jamais e Estados Unidos. Os dois países da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) se juntaram a outros 18 classificados para a principal competição futebolística do planeta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Campeonato Feminino da Concacaf
Na primeira rodada do Campeonato Feminino da Concacaf, ou quartas de final, a Jamaica derrotou a Costa Rica por 3 a 0, nessa sexta-feira (27/11), avançou à semifinal e se classificou para a Copa do Mundo pela terceira vez na história. No mesmo dia, os Estados Unidos, quatro vezes campeãs mundiais, carimbaram o passaporte para o Brasil ao golearem El Salvador por 8 a 0.
Classificados para a Copa do Mundo e também para os Jogos Olímpicos de 2028, EUA e Jamaica disputarão uma das semifinais do Campeonato da Concacaf – nesta terça-feira (1º/12), às 22h30 (de Brasília).
Canadá x Panamá e México x Haiti fecharão a primeira rodada do Campeonato da Concacaf neste sábado – às 15h e às 18h30 (de Brasília), respectivamente. As equipes que vencerem se classificam para o Mundial e para as Olimpíadas.
Os quatro eliminados nas quartas de final do Campeonato da Concacaf disputarão play-offs para definir as duas seleções que irão à repescagem internacional da Fifa.
Como funciona a repescagem internacional?
A repescagem internacional é jogada por 10 equipes (duas da AFC, duas da CAF, duas da Concacaf, duas da Conmebol, uma da OFC e uma da UEFA) e dividida em duas fases.
A primeira será realizada entre novembro e dezembro de 2026, em sede centralizada, com seis equipes determinadas a partir do Ranking Mundial da Fifa. As duas melhores avançarão para a próxima etapa, a ser disputada em fevereiro de 2027, com a entrada de dois times da Concacaf, um da Conmebol e um da Uefa. Ou seja, seis seleções farão três confrontos diretos para definir as três vagas finais na Copa – times da mesma confederação não poderão se enfrentar.
Seleções na repescagem
- Ásia: Taipé Chinesa e Uzbequistão;
- África: África do Sul e Gana;
- América do Sul: Equador e Venezuela;
- Oceania: Papua-Nova Guiné;
- Concacaf: duas seleções indefinidas;
- Europa: uma seleção indefinida.
Seleções classificadas para a Copa
- Ásia: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul
- Conmebol: Argentina e Colômbia, além do Brasil
- Oceania: Nova Zelândia
- Europa: Alemanha, Espanha, França e Dinamarca
- África: Argélia, Camarões, Maláui e Marrocos
- Concacaf: EUA e Jamaica
- Repescagem internacional: três vagas
O Brasil, anfitrião, já está garantido e não precisa passar por qualquer torneio eliminatório.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Jamaica e EUA garantem vaga, e Copa do Mundo no Brasil chega a 20 seleções classificadas foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha