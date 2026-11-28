Jamaica e EUA garantem vaga, e Copa do Mundo no Brasil chega a 20 seleções classificadas (Estados Unidos estão garantidos na Copa do Mundo Feminina de 2027)

A data Fifa de novembro/dezembro garantiu outras duas seleções na Copa do Mundo Feminina de 2027, a ser disputada no Brasil, entre 14 de junho e 15 de julho: Jamais e Estados Unidos. Os dois países da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) se juntaram a outros 18 classificados para a principal competição futebolística do planeta.

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Campeonato Feminino da Concacaf

Na primeira rodada do Campeonato Feminino da Concacaf, ou quartas de final, a Jamaica derrotou a Costa Rica por 3 a 0, nessa sexta-feira (27/11), avançou à semifinal e se classificou para a Copa do Mundo pela terceira vez na história. No mesmo dia, os Estados Unidos, quatro vezes campeãs mundiais, carimbaram o passaporte para o Brasil ao golearem El Salvador por 8 a 0.

Classificados para a Copa do Mundo e também para os Jogos Olímpicos de 2028, EUA e Jamaica disputarão uma das semifinais do Campeonato da Concacaf – nesta terça-feira (1º/12), às 22h30 (de Brasília).

Canadá x Panamá e México x Haiti fecharão a primeira rodada do Campeonato da Concacaf neste sábado – às 15h e às 18h30 (de Brasília), respectivamente. As equipes que vencerem se classificam para o Mundial e para as Olimpíadas.

Os quatro eliminados nas quartas de final do Campeonato da Concacaf disputarão play-offs para definir as duas seleções que irão à repescagem internacional da Fifa.

Como funciona a repescagem internacional?

A repescagem internacional é jogada por 10 equipes (duas da AFC, duas da CAF, duas da Concacaf, duas da Conmebol, uma da OFC e uma da UEFA) e dividida em duas fases.

A primeira será realizada entre novembro e dezembro de 2026, em sede centralizada, com seis equipes determinadas a partir do Ranking Mundial da Fifa. As duas melhores avançarão para a próxima etapa, a ser disputada em fevereiro de 2027, com a entrada de dois times da Concacaf, um da Conmebol e um da Uefa. Ou seja, seis seleções farão três confrontos diretos para definir as três vagas finais na Copa – times da mesma confederação não poderão se enfrentar.

Seleções na repescagem

Ásia: Taipé Chinesa e Uzbequistão;

Taipé Chinesa e Uzbequistão; África: África do Sul e Gana;

África do Sul e Gana; América do Sul: Equador e Venezuela;

Equador e Venezuela; Oceania: Papua-Nova Guiné;

Papua-Nova Guiné; Concacaf: duas seleções indefinidas;

duas seleções indefinidas; Europa: uma seleção indefinida.

Seleções classificadas para a Copa

Ásia : Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul

: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul Conmebol : Argentina e Colômbia, além do Brasil

: Argentina e Colômbia, além do Brasil Oceania : Nova Zelândia

: Nova Zelândia Europa : Alemanha, Espanha, França e Dinamarca

: Alemanha, Espanha, França e Dinamarca África : Argélia, Camarões, Maláui e Marrocos

: Argélia, Camarões, Maláui e Marrocos Concacaf : EUA e Jamaica

: EUA e Jamaica Repescagem internacional: três vagas

O Brasil, anfitrião, já está garantido e não precisa passar por qualquer torneio eliminatório.

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A notícia Jamaica e EUA garantem vaga, e Copa do Mundo no Brasil chega a 20 seleções classificadas foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha