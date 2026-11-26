Tragédia! Morre goleiro da seleção que eliminou Inglaterra de Harry Kane e Rooney
Atleta fez parte da campanha lendária que eliminou a Inglaterra no torneio continental; arqueiro deixa três filhos
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O futebol está de luto. O ex-goleiro Ingvar Jónsson morreu aos 37 anos, na quarta-feira (25), após enfrentar um câncer.
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O jogador integrou a seleção da Islândia que protagonizou uma das maiores surpresas da história da Eurocopa, em 2016, ao eliminar a Inglaterra de Harry Kane e Wayne Rooney nas oitavas de final.
A morte foi confirmada nesta quinta-feira (26) pelo Víkingur Reykjavík, último clube do goleiro. Ingvar havia sido diagnosticado com um câncer maligno em maio deste ano e iniciou tratamento contra a doença. Ele deixa esposa e três filhos.
Goleiro fez parte de campanha histórica da Islândia
Ingvar estava no grupo da Islândia que disputou a Eurocopa de 2016, na França. Naquele torneio, a seleção surpreendeu o mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, em Nice, e garantir vaga nas quartas de final.
A equipe inglesa saiu na frente com um gol de pênalti de Wayne Rooney, mas a Islândia conseguiu a virada com Ragnar Sigurdsson e Kolbeinn Sigthórsson. Harry Kane também estava em campo pela Inglaterra.
Ingvar, entretanto, não participou daquela partida. Ele integrou o elenco como goleiro reserva e acompanhou do banco a histórica classificação islandesa. Ao todo, disputou oito partidas pela seleção principal de seu país.
Carreira e títulos
Nascido em 18 de outubro de 1989, Ingvar começou a trajetória no futebol no Njarðvík. Em 2011, transferiu-se para o Stjarnan, clube pelo qual conquistou o Campeonato Islandês de 2014. Naquele ano, também foi eleito o melhor jogador da competição.
Depois, atuou no futebol norueguês, defendendo Start, Sandnes Ulf e Sandefjord, além de ter passado pelo Viborg, da Dinamarca.
Em 2020, retornou à Islândia para defender o Víkingur Reykjavík. Pelo clube, conquistou quatro títulos nacionais, em 2021, 2023, 2025 e 2026, além de três títulos da Copa da Islândia.
Ingvar encerrou a carreira como um dos goleiros importantes da história recente do futebol islandês. Sua morte provocou manifestações de pesar de clubes, entidades esportivas e torcedores.
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