Após separação, ex-Seleção Brasileira tem roupas colocadas à venda por modelo; peça custa R$ 15 mil (Ex-lateral Dani Alves, cujo processo de separação e a venda de seus pertences pela ex-mulher foram destaque nas notícias)

A separação de Dani Alves e Joana Sanz ganhou um novo capítulo.

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Depois do fim do casamento de nove anos, a modelo espanhola decidiu se desfazer de parte dos pertences que acumulou durante a relação com o ex-lateral da Seleção Brasileira. Entre os itens anunciados para venda estão roupas e acessórios do próprio jogador, com preços que chegam a 2,5 mil euros (aproximadamente R$ 15,5 mil).

A decisão foi noticiada pelo jornal espanhol La Vanguardia, nessa terça-feira (24/11). Segundo a publicação, Joana está reorganizando a vida em Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde pretende começar uma nova fase ao lado da filha Julieta.

A venda reúne peças de diferentes marcas e estilos. Os valores variam de 85 a 2.500 euros (cerca de R$ 525 a R$ 15,5 mil). Parte dos artigos seria de presentes recebidos por Joana durante o relacionamento, enquanto outros pertenciam diretamente ao ex-jogador.

Jaqueta de grife de Dani Alves custa R$ 15 mil

Uma das peças que mais chamam a atenção é uma jaqueta da grife francesa Balmain, anunciada por 2.500 euros. Para comprovar a ligação do artigo com o ex-marido, Joana divulgou uma fotografia de Dani Alves usando o mesmo modelo.

Os itens são oferecidos pela internet, em uma iniciativa de desapego que começou com peças do próprio guarda-roupa da modelo e passou a incluir também as roupas do ex-atleta.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, Joana quer aproveitar o espaço ocupado pelo antigo guarda-roupa de Dani Alves para organizar um novo ambiente para a filha do casal.

Separação de Dani Alves e Joana Sanz

O fim do casamento foi confirmado em novembro, depois de nove anos de relacionamento. A ruptura aconteceu após um período conturbado na vida do ex-jogador, que chegou a ficar preso na Espanha em decorrência de uma acusação de agressão sexual.

A separação também foi marcada por troca de declarações nas redes sociais. Joana criticou publicamente o ex-marido depois que ele afirmou que Jesus havia sido a única presença ao seu lado nos momentos mais difíceis.

A modelo rebateu a declaração e afirmou que o acompanhou durante o período de prisão, inclusive em datas comemorativas, além de ter utilizado dinheiro próprio para pagar contas e dívidas do então marido.

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