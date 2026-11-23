Jogador brasileiro é eleito o melhor de sua posição na história da Premier League (Troféu da Premier League)

O goleiro Alisson Becker recebeu um dos maiores reconhecimentos de sua trajetória no futebol europeu. Em publicação divulgada neste domingo (22/11), o jornal britânico The Telegraph apontou o brasileiro como o melhor goleiro da história da Premier League e também o colocou no topo entre os maiores nomes da posição que já defenderam o Liverpool. A avaliação considera o impacto do camisa 1 desde sua chegada a Anfield, em 2018, e o peso de suas atuações nas conquistas recentes dos Reds.

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Um dos principais dados destacados pelo periódico é o índice de partidas sem sofrer gols. Alisson soma 107 jogos com a meta intacta na Premier League desde a temporada 2018/19 marca que representa aproximadamente 40% de suas aparições no período. Além disso, o brasileiro registra 72% de defesas nas finalizações adversárias e ocupa a terceira colocação nesse indicador, empatado com Nick Pope.

Números colocam Alisson à frente de nomes históricos

O levantamento também leva em conta o volume de atuações e a eficiência para evitar gols. Com 265 partidas disputadas na competição, Alisson é o goleiro com maior número de jogos entre os cinco primeiros colocados no ranking de aproveitamento de defesas. Pelos cálculos do The Telegraph, o camisa 1 evitou 22 gols ao longo da trajetória na liga diferença entre os 259 tentos esperados (xG) pelos adversários e os 237 efetivamente sofridos pelo Liverpool.

Na disputa pelo posto histórico, a análise compara o brasileiro a lendas do Campeonato Inglês, como Peter Schmeichel, Petr ech e David Seaman. O jornal reconhece que a escolha pode gerar debates entre torcedores, assim como a discussão interna sobre o maior goleiro da história do Liverpool também envolve o ídolo Ray Clemence, mas sustenta que Alisson reuniu argumentos estatísticos e técnicos suficientes para liderar ambos os rankings.

Negociação para renovar contrato em Anfield

Aos 34 anos, Alisson tem contrato válido até junho de 2027 e já manifestou publicamente o desejo de permanecer em Anfield. O empresário do jogador mantém conversas com a diretoria inglesa e, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (23/11), o Liverpool abriu negociações formais para ampliar o vínculo. Contratado em 2018 junto à Roma, da Itália, o brasileiro acumula 347 partidas e sete títulos de expressão pelo clube.

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