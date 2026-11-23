Astro de três Copas do Mundo é detido por suspeita de dirigir embriagado (Héctor Herrera em foto de registro policial após ser detido no Texas, EUA, por suspeita de dirigir embriagado)

O meio-campista mexicano Héctor Herrera, de 36 anos, foi detido no Texas, nos Estados Unidos, sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ex-capitão do FC Porto e ex-jogador do Atlético de Madrid, o atleta defende atualmente o Houston Dynamo, da Major League Soccer (MLS).

A detenção ocorreu durante o fim de semana no condado de Montgomery. De acordo com o Houston Chronicle, Herrera foi acusado de dirigir intoxicado e deixou a prisão após pagar fiança. As autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência.

A notícia ganhou repercussão internacional neste domingo (22), após a divulgação de uma imagem do registro policial do jogador. O caso também foi noticiado pelo jornal português A Bola e pelo portal DailySports.

Em comunicado, o Houston Dynamo informou que está ciente do incidente envolvendo Herrera e que trabalha, junto à MLS, para reunir mais informações. O clube afirmou que não faria outros comentários naquele momento.

Herrera disputou três Copas do Mundo

Héctor Herrera tem uma trajetória importante no futebol internacional. O meio-campista representou a seleção mexicana nas Copas do Mundo de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.

No futebol europeu, defendeu o FC Porto entre 2013 e 2019. Pelo clube português, disputou 245 partidas, marcou 35 gols e deu 28 assistências. Também conquistou um Campeonato Português e duas Supertaças.

Depois, transferiu-se para o Atlético de Madrid, onde integrou o elenco campeão espanhol na temporada 2020/2021.

Herrera também teve duas passagens pelo Houston Dynamo e atuou pelo Toluca, do México, antes de retornar à equipe norte-americana em 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Astro de três Copas do Mundo é detido por suspeita de dirigir embriagado foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque