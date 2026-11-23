Duas vezes Chuteira de Ouro é encontrado morto, e polícia não descarta homicídio (A Chuteira de Ouro, troféu que Dudu Georgescu conquistou duas vezes em sua carreira, é um dos maiores prêmios individuais do futebol europeu)

Dudu Georgescu, um dos maiores nomes da história do futebol romeno, foi encontrado morto em seu apartamento, em Toronto, no Canadá. A morte do ex-atacante, de 76 anos, está sendo investigada pelas autoridades canadenses, que apuram as circunstâncias do caso.

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A polícia de Toronto confirmou que foi acionada por volta das 10h24, para atender a uma ocorrência em um endereço da cidade. No local, os agentes encontraram uma pessoa morta. Uma autópsia já foi realizada para determinar a causa do óbito.

Em reportagem publicada nesta segunda-feira (23), o portal romeno tirile ProTV informou que as autoridades consideram as hipóteses de homicídio e suicídio. A polícia, porém, ainda não confirmou oficialmente a abertura de uma investigação criminal.

Segundo relatos publicados pela imprensa romena, Georgescu foi encontrado sem vida no apartamento onde morava com a esposa. Informações sobre possíveis ferimentos e outros detalhes do local foram divulgadas por pessoas próximas ao caso, mas ainda não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades canadenses.

Dudu Georgescu fez história no futebol romeno

Dudu Georgescu foi um dos maiores artilheiros da história do futebol da Romênia. O ex-atacante é o maior goleador da primeira divisão do país, com 252 gols em 371 partidas, segundo levantamento citado pelo portal KarloBag.

O principal período da carreira foi no Dinamo Bucureti, clube pelo qual atuou entre 1973 e 1983 e marcou 207 gols. Ele também conquistou quatro títulos nacionais e uma Copa da Romênia.

Georgescu ganhou duas vezes a Chuteira de Ouro da Europa, prêmio concedido ao maior artilheiro dos campeonatos nacionais do continente. As conquistas ocorreram em 1975, quando marcou 33 gols, e em 1977, temporada em que balançou as redes 47 vezes.

Pela seleção romena, disputou 40 partidas e marcou 21 gols. Ele tinha 76 anos e vivia no Canadá havia vários anos.

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