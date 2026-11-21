Com gol de brasileiro, Fulham amplia jejum do City no Inglês (Rodrigo Muniz marcou o gol do Fulham no jogo)

O Manchester City buscou o empate por 1 a 1 contra o Fulham na manhã deste sábado (21/11), no Etihad Stadium, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, mas segue sem engrenar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pressionado por três derrotas seguidas, o time de Enzo Maresca buscava uma reação em casa para retomar o embalo na briga pelo título, contudo precisou correr atrás do placar após gol do brasileiro Rodrigo Muniz. O City chegou à igualdade com Elliot Anderson.

Do outro lado, um dia histórico para o Fulham, que não pontuava diante do adversário, fora de casa, há 15 anos. A equipe, aliás, chegou aos 11 pontos com o empate, em 11 partidas disputadas, e agora figura na 14ª colocação. Já os comandados de Maresca, se igualaram aos 22 pontos do Brighton e ocupam o terceiro lugar, em desvantagem no critério de desempate.

City bem abaixo

O Fulham começou com a bola, enquanto o City esperava sem apertar a marcação. Essa estratégia deu certo nos primeiros minutos, visto que os mandantes tiveram as chances iniciais da partida. Affengruber travou, na área, os chutes de Haaland, servido por Foden aos sete, e OReilly, após jogada pela esquerda aos oito.

Aos 13 minutos, os visitantes envolveram a defesa adversária, mas sempre sem muito espaço para finalizar. Dois minutos depois, a troca de passes desde a defesa funcionou. Bobb se livrou da marcação e encontrou Rodrigo Muniz na entrada da área. Titular pela primeira vez nesta Premier League, o brasileiro deixou Khusanov para trás no domínio e acertou o ângulo com um chute colocado.

Haaland chegou a balançar a rede logo depois, aos 24 minutos, após cruzamento de Ndiaye pela direita. Mas, o VAR anulou o tento ao marcar falta.

O jogo seguiu dessa forma pelo resto do primeiro tempo: City com dificuldades evidentes, enquanto o Fulham controlava a vantagem. Esse desempenho inclusive rendeu vaias dos torcedores durante a saída para o intervalo.

Empate evita cenário pior

Na volta, o City tentou aumentar o ritmo, mas esbarrou num Fulham bem fechado e à vontade com a bola. Aos seis, Foden animou a torcida com um chute que desviou na zaga e saiu para escanteio. Depois, aos nove, os visitantes trocaram passes atrás para atrair a marcação, enquanto os mandantes evitavam se expor demais.

O empate veio aos 11 minutos, após uma chegada de Bouaddi render outro escanteio para os mandantes. Foden cobrou fechado, a zaga afastou e Elliot Anderson pegou a sobra de primeira para fazer 1 a 1. Aos 14, o meia recebeu um lançamento com leve desvio de Haaland e apareceu atrás da zaga, mas foi travado quando ajeitava o chute.

Na sequências, os dois times buscaram chances de assumir a vantagem do placar. O Manchester seguia atacando com mais frequência, mas com dificuldades para encontrar brechas para finalizar. O Fulham, por sua vez, se concentrou na defesa e o placar não mudou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Com gol de brasileiro, Fulham amplia jejum do City no Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10