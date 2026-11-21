Pep Guardiola curte roda de samba em Salvador durante passagem pelo Brasil; veja vídeo (Pep Guardiola em roda de samba, em Salvador, na Bahia)

O técnico Pep Guardiola aproveitou a noite dessa sexta-feira (20/11) para curtir uma roda de samba em Salvador, na Bahia. De passagem pelo Brasil, o espanhol surpreendeu frequentadores do Clube do Samba, no Pelourinho, ao aparecer no estabelecimento e acompanhar a apresentação musical.

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O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, Guardiola aparece em meio ao público, descontraído, aproveitando a música e a movimentação no local.

Durante a visita, ele cantou junto com outros frequentadores e também arriscou tocar pandeiro.

A passagem pela roda de samba ocorreu em meio à agenda de compromissos de Guardiola na capital baiana, relacionados ao Esporte Clube Bahia.

CADÊ O CPF DO HOMEM? Pep Guardiola tá vivendo o extraordinário em Salvador: chegou no pagode, cantou, dançou e até pegou o pandeiro. Já é brasileiro! @brunnhosantos72 #PepGuardiola #Pagode https://t.co/FK85GKMiHn — Prime Video Sport Brasil (@pvsportbr) November 21, 2026

Guardiola tem agenda ligada ao Bahia

Embaixador global do Grupo City, conglomerado que controla a SAF do Bahia, Guardiola desembarcou em Salvador para cumprir uma série de compromissos relacionados ao clube.

Na sexta-feira (20/11), o espanhol visitou a Cidade Tricolor, centro de treinamento do Bahia, acompanhado de Ferran Soriano, CEO do Grupo City. Na ocasião, encontrou o técnico Rogério Ceni e recebeu uma camisa personalizada do Tricolor.

O treinador também participou da estreia do documentário “O Bahia é o Mundo A Era City”, no cinema Glauber Rocha. Durante o evento, conversou com o cantor Gilberto Gil, torcedor declarado do clube baiano.

A programação de Guardiola em Salvador inclui ainda a presença na partida entre Bahia e Coritiba, neste sábado (21/11), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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