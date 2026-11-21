Ex-Cruzeiro, Rafael Cabral defende três pênaltis e vira herói em classificação na MLS (Rafael Cabral defendeu o Cruzeiro entre 2022 e 2024)

O goleiro Rafael Cabral, ex-Cruzeiro, foi o grande destaque da classificação do Real Salt Lake nos playoffs da Major League Soccer (MLS). Na noite dessa quinta-feira (19/11), o brasileiro defendeu três cobranças de pênalti e ajudou a equipe a eliminar o Seattle Sounders, fora de casa.

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Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, as equipes decidiram a vaga nas penalidades. Rafael Cabral já havia defendido uma cobrança durante a partida, de Albert Rusnák, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Na disputa, o goleiro voltou a brilhar. Ele defendeu as cobranças de Dejan Jovelji e do próprio Rusnák. Com aproveitamento de 100% nas quatro batidas, o Real Salt Lake venceu por 4 a 2 e garantiu presença na primeira rodada dos playoffs da competição.

Além das defesas de pênaltis, Rafael Cabral teve boa atuação no confronto, tendo defendido pelo menos outras duas claras oportunidades de gol do adversário.

A atuação rendeu o reconhecimento de melhor jogador da partida. Agora, o time terá pela frente o Vancouver Whitecaps, líder da Conferência Oeste na temporada regular. O primeiro confronto da série será disputado neste domingo (22/11).

Veja defesas de Rafael Cabral na partida:

Rafael Cabral pelo Cruzeiro

Rafael Cabral chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2022, com a missão de substituir Fábio, um dos maiores ídolos da história do clube. Como titular, foi peça importante na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro, que marcou o retorno celeste à elite nacional.

Um dos momentos de destaque do arqueiro com a camisa celeste também foi em uma disputa de pênaltis. Em maio de 2022, diante do Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil, Cabral defendeu quatro cobranças e ajudou a Raposa a avançar às oitavas de final.

O goleiro permaneceu como titular até abril de 2024, quando deixou o clube após um período de crise no clube. Muito criticado em parte de 2023 e em 2024, fez sua última partida no empate por 3 a 3 com o Alianza, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, foi vaiado no Mineirão.

Ao todo, Rafael Cabral disputou 121 partidas pelo Cruzeiro e sofreu 109 gols.

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