Ex-jogador de seleção morre após longo histórico de crimes, condenações e prisão (Peter Storey em campo com a camisa do Arsenal, clube pelo qual fez história no futebol inglês)

O ex-jogador Peter Storey, integrante de uma das equipes mais vitoriosas da história do Arsenal e que também defendeu a seleção inglesa, morreu aos 81 anos. O falecimento foi anunciado pelo clube londrino.

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Segundo o jornal The Guardian, o antigo defensor morreu no hospital, após uma breve doença, cercado por familiares.

Storey marcou época no futebol inglês. Foram 501 partidas pelo Arsenal, número que o coloca como o oitavo jogador com mais jogos na história do clube. Ele fez parte da equipe que conquistou o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra na temporada 1970/71, feito conhecido como Double.

O ex-atleta também vestiu a camisa da seleção inglesa em 19 oportunidades, entre 1971 e 1973. Apesar de ter participado do ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 1974, não chegou a disputar o principal torneio do futebol mundial.

Em comunicado sobre a morte, o Arsenal lamentou a perda do ex-jogador e destacou sua participação na conquista histórica de 1970/71.

A família também agradeceu as mensagens de carinho recebidas após o falecimento e afirmou que o reconhecimento demonstrado pela comunidade do futebol trouxe conforto neste momento difícil.

Problemas com a Justiça e condenações

A trajetória de Storey, entretanto, também ficou marcada por episódios fora dos gramados. Ele se envolveu em atividades criminosas, foi condenado por diferentes delitos e chegou a cumprir pena de prisão.

Depois de deixar os gramados, Peter Storey passou a administrar um pub no norte de Londres, o Jolly Farmers, localizado nas proximidades do antigo estádio de Highbury, casa do Arsenal.

O estabelecimento acabou se tornando ponto de encontro de pessoas ligadas ao mundo do crime, e o ex-jogador passou a se envolver em atividades ilegais.

Em 1979, Storey recebeu uma pena suspensa por manter um bordel chamado Calypso Massage Parlour, em Leyton, no leste de Londres. O estabelecimento funcionava com a participação de outros três associados.

No ano seguinte, foi condenado a três anos de prisão por financiar e participar de uma operação de falsificação de moedas de ouro. Segundo relatos publicados pela imprensa britânica, ele também guardava materiais utilizados no esquema.

Os problemas não terminaram aí. Em 1982, recebeu duas condenações de seis meses por envolvimento no roubo de dois automóveis utilizados em seu negócio de táxi.

Em 1990, voltou a ser condenado, desta vez por contrabandear 20 fitas de vídeos pornográficos. O material estava escondido no estepe de seu jipe e havia sido trazido de Roterdã, na Holanda. Storey recebeu uma pena de quatro semanas de prisão.

Ex-jogador contou sua história em autobiografia

Em 2010, Peter Storey publicou a autobiografia True Storey: My Life and Crimes as a Football Hatchet Man. No livro, abordou tanto os episódios marcantes da carreira no Arsenal quanto os problemas que enfrentou depois de abandonar o futebol.

A obra também trouxe relatos sobre sua personalidade dentro de campo e os duelos físicos contra adversários da época, além de episódios de sua vida pessoal e das passagens pela Justiça.

Storey deixou o Arsenal em 1977 e encerrou a carreira profissional no ano seguinte, após uma breve passagem pelo Fulham.

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