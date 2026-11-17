Ex-jogador de primeira divisão é detido por tráfico de drogas e ligação com a máfia (Luigi Rana em campo: o ex-atacante do Bari é investigado por tráfico de drogas em operação policial na Itália)

Uma operação realizada na região de Bari, no sul da Itália, levou à prisão de um ex-jogador que chegou a atuar na primeira divisão do futebol italiano. Luigi Rana, de 40 anos, está entre os 19 alvos da ação policial.

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Segundo a investigação, o antigo atacante do Bari teria atuado como transportador de grandes quantidades de cocaína para uma organização criminosa ligada ao clã Capriati.

Ao todo, 14 pessoas foram encaminhadas à prisão, enquanto outras cinco receberam prisão domiciliar. Rana está entre os investigados que tiveram a prisão domiciliar determinada.

De acordo com as autoridades italianas, o grupo atuava no comércio de cocaína, haxixe e maconha em municípios da região, especialmente Modugno, Bitonto e Altamura. Ao todo, 40 pessoas foram incluídas na investigação.

Ex-atacante do Bari é suspeito de transportar cocaína

Segundo a reconstrução dos investigadores, Luigi Rana teria desempenhado a função de transportador de drogas para a organização. A suspeita é de que ele tenha sido recrutado justamente por sua condição de ex-jogador, que poderia ajudá-lo a não despertar suspeitas durante os deslocamentos.

A investigação aponta que Rana teria buscado grandes quantidades de cocaína com fornecedores de outras regiões da Itália e transportado o material até a base logística do grupo criminoso.

As acusações atribuídas aos investigados incluem associação voltada ao tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas de guerra, lavagem de dinheiro e tentativa de extorsão com agravante de método mafioso. A participação de cada suspeito ainda deverá ser analisada no decorrer do processo judicial.

Carreira de Luigi Rana no futebol italiano

Nascido em 1986, Rana teve sua principal experiência no futebol profissional com a camisa do Bari. Na temporada 2010/11, o atacante disputou três partidas pela equipe na Série A italiana.

Ele também marcou um gol na Copa da Itália, na vitória por 4 a 1 sobre o Livorno, em dezembro de 2010.

Depois da passagem pelo Bari, o jogador seguiu carreira em divisões inferiores do futebol italiano. Defendeu equipes como Martina Franca, Barletta, Andria, Mola, Nardò, Gravina, Altamura, Bitonto e Canosa, entre outras. De acordo com a imprensa italiana, encerrou a carreira nos gramados em 2023.

Operação identificou estrutura de tráfico e lavagem de dinheiro

A investigação também apontou que a organização teria montado uma estrutura empresarial para dar suporte às atividades criminosas e dissimular os ganhos obtidos com o tráfico de drogas.

Segundo a Procuradoria, empresas eram utilizadas para justificar recursos ilícitos, inclusive por meio do pagamento de salários fictícios a integrantes do grupo.

Os investigadores também identificaram o uso de substâncias para aumentar o peso da cocaína antes da comercialização. A droga teria sido misturada com creatina, segundo a apuração.

Durante a operação, os agentes apreenderam ainda um fuzil de assalto Kalashnikov, que havia sido modificado para facilitar o transporte e a ocultação.

O caso segue sob investigação, e as suspeitas contra os envolvidos ainda dependem de comprovação judicial.

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