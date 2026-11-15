Ronaldinho participa de gol, e Ravenna vence clássico com autoridade
De volta ao futebol após mais de dez anos, "Bruxo" contribui com lance que abriu placar no triunfo por 2 a 0 sobre o Forlì
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De volta ao futebol profissional após mais de dez anos, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho foi bem e contribuiu com a vitória do Ravenna por 2 a 0 no clássico contra o Forlì neste sábado (15/11), no Estádio Bruno Benelli, pela 14ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano.
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R10 foi titular no ataque do time, escalado no 4-3-3. Aos 46 anos, o craque, naturalmente, movimentou-se pouco, mas contribuiu de forma decisiva. Ele foi o responsável pelas bolas paradas – especialmente as cobranças de escanteio – e participou diretamente do gol que abriu o placar para os donos da casa.
O brasileiro recebeu, protegeu de costas para o rival e deu passe para Lonardi, que encontrou o lateral-direito Donati. O defensor finalizou bem e marcou um bonito gol, aos 36 minutos. Na celebração, foi abraçado por Ronaldinho.
O “Bruxo” ficou em campo durante todo o primeiro tempo. No intervalo, deu lugar a Matteo Maggio. No segundo tempo, o Ravenna – que controlou boa parte das ações do jogo – ampliou o placar com Simone Rabbi, aos 38 minutos.
Com o resultado, o Ravenna fica na vice-liderança da chave, com 32 pontos – seis a menos que o primeiro colocado Spezia. Já o Forlì é só o 15º, com 15 pontos.
Ronaldinho de volta ao futebol
Ronaldinho Gaúcho não atuava profissionalmente desde 26 de setembro de 2015. Na ocasião, participou da vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Goiás, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Não há informações se R10 vai participar de outras partidas do Ravenna. O craque é um dos sócios do clube, liderado pelo empresário Ignazio Cipriani.
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A notícia Ronaldinho participa de gol, e Ravenna vence clássico com autoridade foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques