Ex-seleção e Vasco dá entrada de emergência em clínica psiquiátrica (Mauricio Pinilla, ex-jogador da seleção chilena e do Vasco)

O ex-atacante Mauricio Pinilla, de 42 anos, foi internado às pressas em uma clínica psiquiátrica, em Santiago, no Chile, na tarde dessa sexta-feira (13/11). A informação foi publicada pelo portal chileno AR13, do Canal 13, com base em relatos do jornalista Pablo Candia.

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Segundo o veículo, o ex-jogador, com passagem pelo Vasco e pela seleção chilena, teria dado entrada no setor de urgência da Clínica Universidad de Los Andes por volta das 19h (horário local), onde teria passado por uma série de exames médicos.

Ainda de acordo com as informações divulgadas por Candia, Pinilla permaneceu internado na área psiquiátrica da instituição durante a madrugada. A internação repercutiu em grandes veículos de comunicação do Chile, como BioBioChile, 24 Horas e Radio Cooperativa.

O caso ganhou repercussão após a participação de Pinilla no programa Vértigo, exibido na quinta-feira (12/11). Durante a atração, o ex-atacante falou abertamente sobre o período difícil que enfrentou em relação à saúde mental.

Na ocasião, o ex-jogador revelou ter enfrentado um quadro de depressão e relatou episódios delicados de sua vida pessoal, incluindo três tentativas de suicídio.

Aposentado dos gramados desde 2021, o o ex-atacante do Vasco revelou ter sido diagnosticado com câncer de pele, em fevereiro deste ano, quando já havia iniciado o tratamento.

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