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Ancelotti e Raphinha entram em confusão e são expulsos em Brasil x Japão

Confusão começou após o terceiro gol do Japão por possível falta na origem da jogada; veja vídeo

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
14/11/2026 09:43

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Ancelotti e Raphinha entram em confusão e são expulsos em Brasil x Japão
Ancelotti e Raphinha entram em confusão e são expulsos em Brasil x Japão crédito: No Ataque Internacional
Ancelotti e Raphinha entram em confusão e são expulsos em Brasil x Japão
Ancelotti e Raphinha entram em confusão e são expulsos em Brasil x Japão (Momento em que Ancelotti reclamou com o árbitro de Brasil x Japão)

Além da derrota por 3 a 2 para o Japão, o amistoso deste sábado (14/11) deixou um saldo negativo para o próximo desafio da Seleção Brasileira, contra Singapura. Carlo Ancelotti e Raphinha foram expulsos em confusão no fim do jogo e, portanto, precisarão cumprir suspensão.

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A confusão começou após o terceiro gol do Japão, nos acréscimos do jogo, o que marcou a derrota brasileira. Os jogadores e a comissão técnica, incluindo o treinador italiano, reclamaram de uma falta em João Gomes na origem da jogada, exigindo análise do VAR e consequente anulação do gol.

Ancelotti chegou a entrar em campo para reclamar. O juiz expulsou tanto o técnico quanto o camisa 10 do Brasil, que já havia sido substituído em campo.

Veja a confusão:

O gol de Sakamoto foi mantido e garantiu a vitória do Japão no confronto.

Próximo jogo do Brasil

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (17/11) para o segundo e último amistoso desta Data Fifa. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti encara Singapura, a partir das 7h (de Brasília), no mesmo local do duelo contra os japoneses.

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  • Singapura x Brasil terça-feira (17/11), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)

A notícia Ancelotti e Raphinha entram em confusão e são expulsos em Brasil x Japão foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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