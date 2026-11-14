Ancelotti e Raphinha entram em confusão e são expulsos em Brasil x Japão (Momento em que Ancelotti reclamou com o árbitro de Brasil x Japão)

Além da derrota por 3 a 2 para o Japão, o amistoso deste sábado (14/11) deixou um saldo negativo para o próximo desafio da Seleção Brasileira, contra Singapura. Carlo Ancelotti e Raphinha foram expulsos em confusão no fim do jogo e, portanto, precisarão cumprir suspensão.

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A confusão começou após o terceiro gol do Japão, nos acréscimos do jogo, o que marcou a derrota brasileira. Os jogadores e a comissão técnica, incluindo o treinador italiano, reclamaram de uma falta em João Gomes na origem da jogada, exigindo análise do VAR e consequente anulação do gol.

Ancelotti chegou a entrar em campo para reclamar. O juiz expulsou tanto o técnico quanto o camisa 10 do Brasil, que já havia sido substituído em campo.

Veja a confusão:

Muita confusão no fim do jogo! Japão faz o gol da vitória por 3 a 2 nos acréscimos, mas Seleção reclama de falta em João Gomes. Ancelotti e Raphinha acabam expulsos! https://t.co/4TuwDiXvsm — ge (@geglobo) November 14, 2026

O gol de Sakamoto foi mantido e garantiu a vitória do Japão no confronto.

Próximo jogo do Brasil

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (17/11) para o segundo e último amistoso desta Data Fifa. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti encara Singapura, a partir das 7h (de Brasília), no mesmo local do duelo contra os japoneses.

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Singapura x Brasil terça-feira (17/11), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)

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