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Brasil vacila nos acréscimos, e Japão aproveita ‘sobra’ para fazer o terceiro; veja gol

Gol do Japão marcou a derrota do Brasil, em Singapura, por 3 a 2; veja o gol da vitória japonesa

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
14/11/2026 09:19

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Brasil vacila nos acréscimos, e Japão aproveita ‘sobra’ para fazer o terceiro; veja gol
Brasil vacila nos acréscimos, e Japão aproveita ‘sobra’ para fazer o terceiro; veja gol crédito: No Ataque Internacional
Brasil vacila nos acréscimos, e Japão aproveita ‘sobra’ para fazer o terceiro; veja gol
Brasil vacila nos acréscimos, e Japão aproveita ‘sobra’ para fazer o terceiro; veja gol (Jogadores do Japão comemorando o gol da vitória)

O Japão aproveitou os acréscimos para fazer o terceiro gol e desenhar a vitória por 3 a 2 contra o Brasil em amistoso neste sábado (14/11), no Estádio Nacional de Singapura. Em bola que sobrou na área após chute japonês, Sakamoto aproveitou o vacilo da defesa brasileira para marcar o gol da vitória.

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Após o lance, uma confusão se iniciou em campo, com jogadores e técnico do Brasil reclamando de uma falta na origem da jogada. Carlo Ancelotti e Raphinha foram expulsos.

A equipe asiática havia aberto a vantagem com gols de Takefusa Kubo e Keito Nakamura, ambos no primeiro tempo, fazendo 2 a 0. O Brasil empatou, com dois gols de Vini Jr. Sakamoto fez o terceiro.

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A notícia Brasil vacila nos acréscimos, e Japão aproveita ‘sobra’ para fazer o terceiro; veja gol foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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