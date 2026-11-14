Marketing!? Técnico crava esquema e posição de Ronaldinho em reestreia no futebol (Mandorlini, técnico do Ravenna, time de Ronaldinho)

Ronaldinho Gaúcho está pronto para voltar a disputar uma partida oficial de futebol após 11 anos. O brasileiro será titular do Ravenna no clássico contra o Forlì, neste domingo (15/11), às 13h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Italiano. O técnico Andrea Mandorlini confirmou a escalação do camisa 10 e revelou o esquema tático que utilizará na partida.

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Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13/11), o treinador afirmou que Ronaldinho será um dos três atacantes da equipe, que atuará no 4-3-3. Mandorlini também explicou que pretende adaptar o posicionamento do time às características do brasileiro.

Ele jogará desde o início, e avaliaremos juntos o tempo que ficará em campo. Temos um jogador fora do comum, e procuraremos nos adaptar à posição dele. Posso dizer que atuará entre os três jogadores da frente, declarou.

A definição encerra as dúvidas sobre a participação do brasileiro na partida. Aos 46 anos, Ronaldinho voltará a disputar um jogo de competição profissional depois de mais de uma década. O último clube da carreira do craque foi o Fluminense, em 2015.

Como será a escalação de Ronaldinho no Ravenna?

De acordo com Mandorlini, Ronaldinho ocupará uma das três posições do ataque no esquema 4-3-3. O treinador, contudo, não especificou se o brasileiro atuará centralizado ou em uma das pontas.

O técnico reconheceu que a idade e o período sem disputar partidas profissionais podem influenciar o desempenho do camisa 10. Apesar disso, demonstrou confiança na qualidade técnica do jogador.

É claro que a idade pesa, mas Dinho nunca ficou parado. Ele participa de muitos jogos-exibição, mas uma partida de um campeonato profissional é obviamente diferente. Vou conversar com ele e veremos, afirmou.

Qual será o time do Ravenna contra o Forlì?

A partida será disputada no estádio Bruno Benelli, em Ravenna, neste domingo (15/11), às 13h30 (de Brasília). O confronto é válido pela 14ª rodada da Série C italiana.

Com Ronaldinho entre os titulares, a provável escalação do Ravenna tem: Venturi; Donati, Zaro, Esposito e Bani; Lonardi, Vinicius e Duca; Da Pozzo, Rabbi e Ronaldinho.

O treinador terá todo o elenco à disposição. A expectativa é de estádio cheio para acompanhar a reestreia do brasileiro, campeão da Copa do Mundo de 2002 e eleito melhor jogador do mundo em 2005.

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